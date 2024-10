Accueil » Apple prépare une boutique de jeux dédiée pour iOS : Vers un iPhone plus gamer ?

Apple prépare une boutique de jeux dédiée pour iOS : Vers un iPhone plus gamer ?

Un mois après la sortie de la version stable d’iOS 18, Apple travaille déjà sur de futures mises à jour logicielles, avec un intérêt particulier pour le gaming. Depuis quelques années, la firme de Cupertino investit de plus en plus dans le domaine du jeu vidéo, vantant régulièrement les capacités graphiques de ses derniers chipsets lors de ses événements.

Désormais, il semblerait que Apple prépare une nouvelle boutique de jeux qui pourrait être lancée dans une future mise à jour d’iOS 18 ou même avec iOS 19.

D’après un rapport de 9to5Mac, Apple travaille sur un hub de jeux pour iOS, qui pourrait fusionner des services comme Apple Arcade, Game Center, et le contenu gaming de l’App Store en une seule application.

Cependant, cette boutique de jeux ne remplacera pas Game Center, mais sera intégrée à ce dernier, permettant aux utilisateurs de retrouver leurs profils, événements, succès, défis, classements, et suggestions de jeux.

Fonctionnalités du nouveau hub de jeux dans iOS

L’application dédiée devrait proposer plusieurs onglets, notamment un onglet « Jouer maintenant » qui regroupera les jeux de l’utilisateur, ses amis, ainsi que des suggestions de nouveaux jeux. Ce hub de jeux devrait également afficher du contenu gaming, facilitant la découverte de nouveaux titres pour les utilisateurs d’iPhone.

Un onglet « Game Center » mettra en avant des fonctionnalités telles que les classements et les succès, et suivra les progrès des jeux et les activités des amis.

Intégration de l’App Store et d’Apple Arcade

La nouvelle boutique de jeux combinera des titres provenant à la fois de l’App Store et d’Apple Arcade. Apple y mettra en avant des événements gaming spéciaux et d’autres mises à jour importantes, tout en continuant à promouvoir l’écosystème gaming.

De plus, Apple pourrait intégrer FaceTime et iMessage directement dans l’application, permettant ainsi aux joueurs de communiquer facilement pendant leurs sessions de jeu. L’App Clips, une fonctionnalité permettant de tester des démos de jeux, pourrait également être utilisée pour promouvoir des mini-jeux.

Un hub similaire à l’application Xbox

Cette nouvelle application gaming semble inspirée de l’application Xbox pour iPhone, qui permet aux joueurs de consulter leur statut, suivre les activités de leurs amis, explorer la bibliothèque de jeux, et rechercher de nouveaux titres. Avec ce hub dédié aux jeux, Apple espère rendre ses appareils plus attrayants pour les joueurs et faire de l’iPhone une plateforme plus sérieuse pour le jeu.

Le principal obstacle à l’iPhone en tant que plateforme de jeux n’a jamais été le matériel, mais plutôt le manque de titres AAA disponibles. Avec une boutique de jeux dédiée et une bibliothèque de jeux plus fournie, Apple pourrait attirer davantage de joueurs. L’intégration de fonctionnalités engageantes et d’un large choix de jeux renforcerait l’attractivité de l’iPhone pour les amateurs de jeux vidéo.

Quand peut-on s’attendre à cette nouveauté ?

Concernant la date de lancement de cette nouvelle boutique de jeux, rien n’est encore officiel. Apple pourrait la lancer avec une future mise à jour d’iOS 18 ou choisir d’attendre jusqu’à iOS 19 pour la dévoiler. Quoi qu’il en soit, cette évolution marquerait un pas important dans la stratégie d’Apple pour conquérir le marché des gamers sur mobile.

En résumé, cette boutique de jeux dédiée montre l’engagement croissant d’Apple dans le secteur du jeu, et elle pourrait bien transformer l’expérience gaming sur iPhone en offrant une plateforme plus centralisée et optimisée pour les joueurs.