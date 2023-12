by

by

Files by Google améliore la recherche avec la bouvelle fonctionnalité « Smart Search »

Files by Google améliore la recherche avec la bouvelle fonctionnalité « Smart Search »

L’application « Files by Google » pourrait bien être l’une des applications les plus sous-estimées et sous-utilisées de l’écosystème Android, mais cela pourrait bien changer grâce à une nouvelle fonctionnalité qui a commencé à être déployée. Cette fonctionnalité, appelée « Smart Search », a été découverte en septembre dernier, mais elle est désormais accessible aux utilisateurs.

La recherche intelligente facilitera grandement la recherche d’informations sur votre téléphone. Actuellement, Google Files ne vous permet de rechercher des documents qu’à partir de leurs noms de fichiers, ce qui n’est pas particulièrement utile lorsque la majorité des noms de fichiers sur votre téléphone ne sont qu’un amalgame de lettres et de chiffres aléatoires.

L’astucieuse fonction « Smart Search » de « Files by Google » utilise l’apprentissage automatique pour analyser vos documents et vos images, afin que vous puissiez les retrouver à l’aide de mots-clés au lieu de vous fier uniquement aux noms de fichiers. Elle fonctionne également avec les photos et les captures d’écran, ce qui vous permet de retrouver facilement le mème amusant que vous avez sauvegardé il y a quelques semaines sans avoir à fouiller dans votre rouleau d’appareils photo.

New features in the Google Files app: 1) FAB with GMS Ml-Kit Scanner, similar to what recently arrived in Google Drive app. 2) New “Drive” shortcut under Storage Devices that simply opens the GDrive app pic.twitter.com/KOtHVsIJYV — Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) December 4, 2023

Cette fonctionnalité est analogue à celle du scanner de documents récemment mis en place dans l’application Google Drive. La recherche intelligente peut lire le texte de vos PDF et de vos images, ce qui vous permet de retrouver des documents importants, même s’ils portent des noms très vagues ou peu utiles. C’est une véritable bouée de sauvetage pour les fois où vous ne vous souvenez plus du nom que vous avez donné à un document, ou lorsque le nom du fichier ne vous donne aucun indice sur ce qu’il contient.

Cette information a été rapportée par Android Police lorsqu’un bouton d’action flottant a été repéré pour la numérisation de documents. Ce bouton déclenche le même scanner d’apprentissage automatique que celui utilisé dans l’application Google Drive, reliant ainsi efficacement les deux applications.

Pas disponible pour tous

Bien sûr, aucune nouvelle fonctionnalité n’est parfaite, et Smart Search présente quelques bizarreries qui doivent être corrigées. Par exemple, le processus de numérisation qui indexe vos fichiers pour la recherche se produit de temps en temps, plutôt qu’en temps réel. Cela signifie que les nouveaux fichiers que vous téléchargez ou ajoutez à votre téléphone peuvent ne pas être recherchés immédiatement. De plus, la recherche intelligente ne peut pas encore reconnaître les emplacements dans les photos, même si le journal des modifications indique que c’est possible.

Le nouveau scanner de documents ou le raccourci Drive n’est pas encore disponible pour tout le monde dans la dernière version de l’application Files by Google (v1.1737.587592893). Cela pourrait signifier qu’il s’agit d’un déploiement échelonné côté serveur, comme c’est souvent le cas pour les fonctionnalités de Google. Cependant, il semble que le déploiement soit plus large maintenant, et ce n’est donc qu’une question de temps avant que la fonctionnalité n’apparaisse sur votre dispositif Android.