WhatsApp devrait autoriser le transfert de messages vers des chaînes

Le lancement des chaînes par WhatsApp cette année a connu quelques difficultés. Certains éléments essentiels étaient absents au début, ce qui a incité de nombreux utilisateurs à ne pas s’en préoccuper. Mais depuis, la plateforme s’efforce de rattraper son retard. Elle a mis en place de nouvelles fonctionnalités pour les chaînes, comme l’édition de messages et les noms d’utilisateur, en essayant de garder les choses fraîches et conviviales.

Le plus intéressant, c’est que WhatsApp vous permet de modifier le message dans une autre fenêtre de discussion avant de le transférer vers une chaîne . Si cette fonction peut s’avérer utile pour partager des informations importantes, la possibilité d’envoyer du texte, des images, des vidéos, etc., peut également être utilisée pour diffuser de fausses informations ou pour envahir une chaîne avec des informations négatives.

Actuellement, il n’est pas possible de transférer directement des messages vers des chaînes. Cependant, avec cette mise à jour, les administrateurs de chaînes disposeront d’un moyen plus efficace de partager des messages provenant de différents chats, y compris les conversations de groupe et privées. Cette amélioration est particulièrement bénéfique pour ceux qui supervisent plusieurs chaînes, car elle simplifie considérablement leurs tâches.