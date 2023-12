Xiaomi prépare le lancement du Xiaomi 14 Ultra avec des améliorations clés

Il n’y a pas si longtemps, Xiaomi a lancé sa série Xiaomi 14, qui s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires en Chine en l’espace d’une semaine. Équipés d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et d’un ensemble de fonctions d’intelligence artificielle, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro lorgnent sur la future série Galaxy S24. Aujourd’hui, il est question que le Xiaomi 14 Ultra se joigne à la fête.

Digital Chat Station, l’une des sources chinoises les plus réputées, a dévoilé les caractéristiques du Xiaomi 14 Ultra. Le Xiaomi 14 Ultra sera doté d’une batterie de 5 180 mAh et supportera une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W, ce qui signifie qu’il aura la même vitesse de charge filaire que le Xiaomi 14, et non pas que le 14 Pro. La vitesse de charge sans fil reste la même pour les trois modèles.

Le passage à une batterie de 5 180 mAh est un pas en avant par rapport à son prédécesseur, la batterie de 5 000 mAh du Xiaomi 13 Ultra. La batterie du Xiaomi 14 Ultra est également plus grande que celle du Xiaomi 14, qui contient une batterie de 4 610 mAh, et que celle du 14 Pro, qui contient une batterie de 4 880 mAh.

Le Xiaomi 14 Ultra devrait faire ses débuts l’année prochaine, probablement au début du deuxième trimestre si Xiaomi reste fidèle à ses habitudes. Le Xiaomi Ultra 13 a fait son entrée en avril 2023.

Sous le capot, le Xiaomi 14 Ultra sera équipé du dernier Snapdragon 8 Gen 3, tout comme ses petits frères. Cependant, la configuration de la caméra devrait être un cran plus haut, mais toujours avec une optique Leica.

Une caméra à ouverture variable

Que se passe-t-il au niveau de la caméra ? Les rumeurs suggèrent un passage à l’ouverture variable, une rupture par rapport à la configuration à double ouverture de son prédécesseur. Cela promet un système de caméra plus polyvalent, s’inspirant du succès de Huawei avec une ouverture variable à 10 niveaux.

Lors d’un récent remaniement, Xiaomi a fait ses adieux à MIUI en introduisant le tout nouveau HyperOS. Au-delà des smartphones, il est conçu pour relier l’écosystème de produits tentaculaire de Xiaomi. HyperOS devrait être déployé à l’échelle mondiale sur les smartphones Xiaomi au premier trimestre 2024, et il y a fort à parier que le Xiaomi 14 Ultra sera préchargé avec.