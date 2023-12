WhatsApp pour Android présente une nouvelle interface pour partager les mises à jour de chaînes

Comme indiqué ci-dessus, ceux qui ont reçu la mise à jour v.2.24.1.6 peuvent découvrir une nouvelle interface qui améliore la façon dont les utilisateurs visualisent une mise à jour de canal à partir d’une mise à jour de statut. Plus précisément, WhatsApp va créer une mise en page dédiée à la mise à jour de la chaîne, dans le but d’indiquer clairement que le contenu publié sur le statut provient d’une chaîne .

you might also like