Google Contacts simplifie la gestion des sonneries avec une nouvelle fonctionnalité

Google Contacts teste une nouvelle fonctionnalité qui facilitera plus que jamais la gestion des sonneries de vos contacts. Au lieu de naviguer dans les menus, vous disposerez bientôt d’une section dédiée où vous pourrez définir et prévisualiser les sonneries de tous vos contacts.

Comme l’a repéré l’équipe du canal GApps Flags and Leaks sur Telegram, la version 4.22.37.586680692 de l’application Google Contacts comporte une nouvelle section consacrée aux sonneries, qui regroupe tous les éléments dans une interface unique et conviviale. Il vous suffit de sélectionner un contact, de parcourir les sonneries disponibles et de prévisualiser la sonnerie de votre choix d’un simple effleurement. Cette nouvelle section intègre également vos sonneries personnalisées existantes, afin que les sons de notification continuent de refléter vos préférences.

Cette fonctionnalité est encore en cours d’élaboration et n’est pas encore active, à moins que certains drapeaux ne soient modifiés dans l’application. La version publique de Google Contacts vous oblige encore à ouvrir un contact individuel et à définir une sonnerie spécifique pour cette personne ou cette entreprise. Une fois cette fonctionnalité finalisée, vous pourrez gérer toutes les sonneries de vos contacts à partir du menu « Fixer et gérer > Sonneries » de l’application et répertorier tous les contacts pour lesquels vous avez défini une sonnerie personnalisée en un seul endroit pratique.

Ce changement arrive à point nommé, car Google s’efforce de rendre RCS aussi riche en fonctionnalités qu’iMessage grâce à une série de nouvelles mises à jour annoncées hier. Ces nouvelles fonctionnalités RCS sont déployées pour fêter le milliard d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde, il est donc logique que l’application Contacts qui l’accompagne reçoive elle aussi quelques améliorations.

Parmi les améliorations annoncées hier figure l’introduction des « Profils » qui sont liés à l’application Contacts et qui permettent aux utilisateurs de personnaliser le nom et la photo du profil associés à leur numéro de téléphone. Les utilisateurs pourront ainsi se créer une identité à travers les services Google, qui pourra être enregistrée dans l’application Contacts et associée à leur numéro de téléphone dans les discussions de groupe.