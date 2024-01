Google Messages ajoute le partage de photos Ultra HDR aux chats RCS

Google Messages, l’application de messagerie par défaut de nombreux utilisateurs d’Android, a fait des progrès dans l’amélioration de l’expérience utilisateur. L’équipe derrière l’application travaille actuellement sur une mise à jour qui vise à simplifier le partage de photos, et il semble qu’elle ait récemment ajouté la prise en charge de l’Ultra HDR dans les chats RCS.

Des rapports récents de TheSpAndroid indiquent qu’un ajout subtil a été apporté à l’application : la prise en charge de l’Ultra HDR dans les chats RCS. Apparemment, la fonctionnalité a été discrètement introduite juste avant le lancement des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Ultra HDR, un format d’image exclusif à Android 14, améliore l’expérience de messagerie pour les utilisateurs RCS. Pour utiliser la fonctionnalité Ultra HDR, les utilisateurs devront disposer d’un appareil Android 14, comme la série Pixel 8, permettant de capturer des images Ultra HDR. La prise en charge de l’Ultra HDR dans les chats RCS signifie que les utilisateurs peuvent désormais partager des photos de haute qualité avec des couleurs, des contrastes et une fidélité visuelle globale améliorés.

HDR signifie High Dynamic Range (gamme dynamique élevée). Il s’agit d’une technique utilisée pour capturer des images avec une gamme de couleurs et de tons plus large que la photographie traditionnelle. Il en résulte des photos plus réalistes et plus vives, avec des ombres plus sombres, des hautes lumières plus vives et davantage de détails.

Ultra HDR est une nouvelle approche du HDR. Il s’appuie sur le format JPEG standard en ajoutant des métadonnées HDR. Cela signifie que les images Ultra HDR apparaîtront comme normales sur les écrans non HDR. Cependant, sur les écrans HDR, les métadonnées seront utilisées pour améliorer l’image et offrir une expérience visuelle plus vivante.

Une meilleure qualité à l’avenir

Bien qu’aucun indicateur visible ne permette d’identifier une image Ultra HDR, la carte de gain HDR est appliquée lors de la visualisation de l’image. Google Messages conserve la carte de gain HDR, ce qui laisse entrevoir de potentiels développements pour l’avenir de ce format d’image et de la plateforme de messagerie.

L’ajout de la prise en charge de l’Ultra HDR est une nouveauté bienvenue pour Google Messages. Il permet aux utilisateurs de partager plus facilement des photos de haute qualité avec leurs amis et leur famille. Avec le développement continu de la technologie HDR, nous pouvons nous attendre à une qualité d’image encore plus impressionnante à l’avenir.