L’application Alexa d’Amazon fait peau neuve avec de meilleurs contrôles de la maison connectée

Alexa, le célèbre assistant vocal d’Amazon, a reçu une mise à jour importante de son application mobile, introduisant une foule de nouvelles fonctionnalités conçues pour simplifier l’expérience de l’utilisateur et améliorer la gestion de la maison connectée.

L’application remaniée met l’accent sur la personnalisation, en mettant à portée de main les appareils et les fonctions les plus fréquemment utilisés.

L’un des points forts de l’application mise à jour est la mise en avant des Favoris sur la page d’accueil. Cette fonction permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à leurs appareils et fonctionnalités les plus utilisés, y compris les listes d’achats, les listes de tâches et la musique récemment écoutée. Les types d’appareils pris en charge sont les Echo, les lumières, les prises, les interrupteurs, les serrures, les caméras, les thermostats et les capteurs de température.

L’introduction d’une barre de raccourcis à la maison améliore encore l’organisation et l’accessibilité. Cette barre catégorise les appareils et présente les fonctions Alexa les plus populaires, telles que les listes de courses, les alarmes et les routines. Les utilisateurs peuvent personnaliser le carrousel rotatif en haut de la page d’accueil en fonction de leurs préférences. En outre, la barre fournit des mises à jour en temps réel de l’état des appareils, comme le nombre de lumières allumées ou la température d’une pièce spécifique. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs possédant 20 appareils ou moins, mais il est prévu de l’étendre dans les mois à venir.

La section Activité a fait l’objet d’une refonte, avec des informations sensibles au temps comme les minuteries, les alarmes à venir et les rappels désormais empilés proprement, ce qui réduit l’encombrement de la page d’accueil.

Des instantanés de caméra pour une surveillance rapide

Les abonnés de Ring Protect peuvent désormais afficher jusqu’à 6 instantanés de leurs caméras Ring connectées directement à partir de la page d’accueil sous Favoris, ce qui leur permet d’avoir un rapide aperçu de leur environnement.

L’application mise à jour rationalise la possibilité d’interagir avec Alexa par le biais du chat, en fournissant un emplacement unique pour les communications vocales et textuelles. Les utilisateurs peuvent accéder à l’interface de chat en appuyant sur l’indicateur de chat bleu sur n’importe quelle page de l’application.

La page Appareils offre désormais un filtrage avancé par type d’appareil, des options de tri par le plus récent, le plus ancien ou par ordre alphabétique, ainsi que la possibilité de rechercher des appareils par nom ou par mot-clé. En outre, les utilisateurs peuvent basculer entre la vue Liste et la vue Carte pour obtenir une vue d’ensemble de leurs appareils connectés dans toute la maison.

Map View, actuellement disponible en preview pour certains clients aux États-Unis, permet aux utilisateurs de créer un plan numérique de leur maison à l’aide d’un appareil iOS compatible. Les appareils connectés peuvent être épinglés sur le plan, offrant ainsi une représentation visuelle de la configuration de la maison intelligente.

Avec ces mises à jour, l’application Alexa vise à offrir une expérience plus intuitive et personnalisée, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs fonctions favorites, de contrôler leurs appareils sans effort et de gérer leur maison connectée en toute transparence. L’application mise à jour est disponible dès maintenant pour les appareils iOS et Android.