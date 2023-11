Netflix élargit sa bibliothèque de jeux mobiles avec Grand Theft Auto

Netflix élargit sa bibliothèque de jeux mobiles en y ajoutant trois titres emblématiques de Grand Theft Auto. Les jeux, à savoir « Grand Theft Auto III— The Definitive Edition », « Grand Theft Auto: Vice City— The Definitive Edition » et « Grand Theft Auto: San Andreas— The Definitive Edition », seront disponibles gratuitement pour les abonnés.

Netflix continue d’enrichir sa bibliothèque de jeux mobiles, en introduisant récemment des titres tels que Money Heist et Shadow and Bone. Avec plus de 80 jeux couvrant différents genres, Netflix vise à améliorer la valeur du service, en offrant une expérience de jeu mobile sans publicité, sans achat in-app et sans manette.

En outre, l’entreprise teste des jeux sur des écrans plus grands, ce qui permet aux utilisateurs de jouer avec leur téléphone comme manette lorsqu’ils sont connectés à la télévision.

Grand Theft Auto : The Trilogy— The Definitive Edition

Grand Theft Auto III

Explorez le monde ouvert gigantesque et diversifié de Liberty City, peuplé d’une pléiade de personnages extravagants. Grand Theft Auto III met le monde sombre, intrigant et impitoyable de la criminalité à votre portée, vous offrant la liberté d’explorer à votre guise.

Grand Theft Auto : Vice City

Plongez dans les années 1980, où l’histoire suit l’ascension d’un homme au sommet de la hiérarchie criminelle. Grand Theft Auto : Vice City, avec l’histoire de trahison et de vengeance de Tommy Vercetti, se déroule dans une ville tropicale baignée de néons, pleine d’excès et de possibilités.

Grand Theft Auto : San Andreas

Situé au début des années 90, ce jeu suit le périple de Carl « CJ » Johnson à travers tout l’État de San Andreas. Accusé à tort d’homicide, CJ doit sauver sa famille et prendre le contrôle des rues dans cette histoire captivante.

Netflix mise beaucoup sur ces titres

Netflix ne peut pas s’arrêter, ne s’arrêtera pas de proposer certains des plus grands titres sur son service de streaming. Nous avons Kentucky Route Zero, Before Your Eyes, les deux jeux Oxenfree, Immortality, Spiritfarer et Dead Cells. L’année prochaine, nous aurons Katana Zero, Death’s Door et Hades. Ce n’est pas la plus grande collection de jeux, mais elle est tout de même bien choisie, d’autant plus qu’un grand nombre de ces jeux sont proposés exclusivement sur mobile par un abonnement Netflix.

De récents rapports ont suggéré que les jeux Netflix ne sont pas joués par une grande partie de ses utilisateurs, et Netflix n’a jamais publié d’informations sur qui joue à quoi et quels sont ses jeux les plus populaires. Mais ; il semble que Netflix mise sur le succès en proposant des titres à succès commercial avec de grands noms reconnus qui couvrent toute une gamme de goûts et d’expériences. La trilogie GTA, une collection de jeux issus de l’une des franchises les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo, semble être un nouveau succès pour un service qui n’a connu que des succès au cours de ses deux années d’existence.

Disponibilité

Grand Theft Auto : The Trilogy— The Definitive Edition sera disponible pour les abonnés Netflix sur iOS et Android et via l’application mobile Netflix le 14 décembre.

Vous pouvez vous préinscrire dès aujourd’hui pour jouer aux versions mobiles mises à jour de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas.