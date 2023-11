Voici les perspectives pour les ordinateurs Raspberry Pi en 2024

Le chef du projet Raspberry Pi a donné un aperçu de l’année 2024. Les fans des produits Raspberry Pi peuvent probablement s’attendre, entre autres, à un nouveau Compute Module et au successeur du RP2040. Upton a également mentionné des chiffres impressionnants.

Selon les déclarations d’Eben Upton, le chef de Raspberry Pi, il pourrait y avoir un successeur du microcontrôleur double-coeur Raspberry Pi RP2040 l’année prochaine. Le Raspberry Pi Pico Board, sur lequel est monté le microcontrôleur, devrait également probablement apparaître dans une nouvelle version. Upton n’a pas expressément confirmé cela, mais a fait des allusions correspondantes.

Ainsi, lors d’un résumé de son petit discours lors de l’événement Cambridge Raspberry Jam, qui a été publié sur Mastodon par Jonathan Pallant selon Hackster.io, il a expliqué que l’on sait exactement ce que les clients apprécient et apprécient moins du RP2040. L’architecture ARM Cortex M0+ pourrait avoir plus de mémoire, il pourrait y avoir plus de ports GPIO, et les clients aiment beaucoup les blocs PIO, selon Upton.

Il n’y a pas encore eu d’annonce de produit concrète de la part d’Upton, mais ses déclarations ont clairement montré que l’on réfléchit sérieusement à la succession du RP2040.

La sécurité est en revanche assurée pour le Raspberry Pi Compute Module 5. Le System-on-Module (SoM) est, selon Upton, prêt à être conçu et devrait être lancé sur le marché à un moment non spécifié en 2024. Le nouveau Raspberry Pi Compute Module 5 présentera de nombreuses similitudes avec le précédent modèle, mais apportera l’USB 3.0 à la place des voies MIPI, selon les citations d’Upton.

De grosses ventes

Dans l’ensemble, il semble que l’entreprise se porte toujours très bien actuellement. Elle produit actuellement environ 10 000 Raspberry Pi 5 par jour. Y compris tous les autres modèles, environ 40 000 produits Raspberry Pi sortiraient chaque jour des chaînes de production.

Il affirme que la société essaie maintenant de livrer autant de ces appareils que possible aux fans de DIY. Ce n’est qu’à partir de 2024 que les clients industriels et commerciaux auront également accès au Raspberry Pi 5, comme les développeurs l’avaient promis il y a quelque temps. Cela est dû à la forte demande pour le modèle précédent, qui avait créé des pénuries.