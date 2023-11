by

Google Chat fait peau neuve avec une barre de navigation inférieure sur Android et iOS

Après les nouvelles mises à jour pour le Web, Google Chat sur mobile fait l’objet d’une importante refonte qui apporte de nombreux nouveaux éléments d’interface utilisateur. Ces nouvelles fonctionnalités accompagnent la nouvelle icône que Google Chat a récemment mise à jour.

Google Chat déploie une nouvelle barre de navigation inférieure dans ses applications Android et iOS, permettant aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux fonctionnalités clés et de rester organisés lors de leurs déplacements.

La nouvelle barre de navigation permet d’accéder rapidement aux vues Accueil, Messages directs, Espaces et Mentions, ce qui simplifie l’expérience globale de l’utilisateur. Voici comment fonctionnent les nouvelles vues :

La vue Accueil sert de hub central pour toutes les conversations, permettant aux utilisateurs de rester facilement au courant des fils de discussion importants. Un filtre dédié permet aux utilisateurs de se concentrer sur les messages non lus, afin de s’assurer qu’ils ne manquent pas d’informations essentielles.

La vue Messages directs offre une vue d’ensemble concise de toutes les conversations individuelles et de groupe, les conversations épinglées étant placées en haut pour un accès facile.

La vue Espaces affiche également une liste condensée de tous les espaces, avec les conversations épinglées au début.

La vue Mentions fait office de centre de notification personnel, mettant en évidence tous les messages provenant de conversations et d’espaces où l’utilisateur a été mentionné. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’être toujours au courant des discussions pertinentes et de répondre rapidement aux demandes de renseignements ou de participer aux conversations en cours.

La nouvelle barre de navigation inférieure apparaîtra automatiquement sur les appareils Android et iOS pour les administrateurs et les utilisateurs finaux, éliminant ainsi le besoin d’une intervention manuelle. Le déploiement sera progressif et prendra jusqu’à 15 jours pour que tous les utilisateurs reçoivent la mise à jour.

Une expérience cohérente et unifiée

En outre, la nouvelle barre de navigation inférieure est disponible pour tous les clients de Google Workspace et les utilisateurs disposant d’un compte Google personnel. Le déploiement progressif commencera aujourd’hui pour les domaines à publication rapide et à publication programmée sur les appareils Android et iOS.

Ces mises à jour font suite à l’extension des bulles de message de l’application à iOS, qui offrent une expérience de messagerie plus cohérente sur toutes les plateformes. Aujourd’hui, avec l’introduction de la nouvelle barre de navigation inférieure, nous voyons comment Google se concentre sur la simplification de la navigation et l’amélioration de la productivité de l’utilisateur dans l’application.