Interopérabilité complète : Google Chat, Microsoft Teams et Slack réunis sur Google Workspace

L’année dernière, lors de l’événement Cloud Next, Google a révélé ses plans pour permettre l’interopérabilité entre son application Chat et des plateformes concurrentes comme Microsoft Teams et Slack. Cette fonctionnalité, développée en collaboration avec Mio, est rapidement entrée en phase de test bêta et a été mise à disposition des clients de Google Workspace via un programme spécial d’inscription.

Plus récemment, Google a annoncé que, après environ un an de tests, l’interopérabilité entre Google Chat, Microsoft Teams et Slack est désormais disponible pour tous les clients de Google Workspace.

Cette avancée signifie que les organisations pourront utiliser Google Chat ainsi que d’autres plateformes de messagerie telles que Slack et Teams au sein de leur domaine, offrant ainsi une expérience plus fluide à leurs utilisateurs.

Cependant, pour bénéficier de cette interopérabilité, les clients de Google Workspace doivent remplir une condition importante. Selon Google, une licence Mio distincte est nécessaire pour activer l’interopérabilité entre Google Chat, Teams et Slack.

Cette fonctionnalité est déjà disponible dans les domaines à libération rapide et programmée et ne nécessite aucune action de la part des utilisateurs finaux. Cela représente une étape significative vers une plus grande intégration des outils de communication d’entreprise, facilitant la collaboration et la communication entre différentes plateformes de manière transparente.