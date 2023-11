Votre flux Google Discover pourrait bientôt devenir votre outil de recherche préféré

by

Le flux de contenu personnalisé qui met en avant des actualités, des articles et des vidéos pertinents, Google Discover, introduit une nouvelle fonctionnalité qui facilite pour les utilisateurs l’approfondissement des sujets qui les intéressent.

Ce test bêta intègre des pieds de page sous des articles spécifiques, suggérant des termes de recherche connexes qui ouvrent un monde d’informations supplémentaires et de perspectives.

Par exemple, si un article sur un smartphone spécifique vous intrigue, le pied de page pourrait vous inciter à explorer un téléphone ou une catégorie analogue, comme « flip phones 2023 ». Cette intégration fluide simplifie le processus d’élargissement de vos connaissances sans avoir à fouiller dans d’innombrables résultats de recherche.

En appuyant sur ces pieds de page, une recherche Google est déclenchée pour la phrase spécifique affichée, donnant accès à des articles supplémentaires et à des insights contextuels relatifs au sujet. Cette fonctionnalité est analogue à une expérience précédente de Google qui ajoutait une fausse barre de recherche au-dessus de certains articles.

Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée par l’équipe d’Android Police lors de la navigation dans le flux Discover sur un appareil Pixel, où ces pieds de page de termes de recherche connexes pratiques ont commencé à apparaître sur certains articles. Ce test bêta rappelle les premières tentatives de Google de rendre Discover plus axé sur les sujets, puisqu’il a été noté qu’en 2018, Discover comportait des « en-têtes de sujet » qui permettaient aux utilisateurs d’explorer du contenu connexe.

Une nouvelle manière pour découvrir

Le déploiement des pieds de page semble encore en être à ses débuts, et on ne sait pas encore s’il sera rendu disponible à un plus large éventail d’utilisateurs. Il est clair que Google continue de peaufiner cette fonctionnalité, donc vous pourriez ne pas la voir pour chaque article.

Cela dit, si vous tombez sur cette fonctionnalité dans votre flux Discover — et que vous êtes fan de l’exploration de nouveaux sujets et de la découverte de trésors cachés — vous pourriez vouloir l’essayer. Cela pourrait devenir votre nouvelle manière préférée d’apprendre et de découvrir.