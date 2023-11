Votre compte Gmail risque-t-il d’être supprimé ?

Cette date pouvait sembler lointaine il y a 6 mois, mais elle approche à grands pas, et de nombreux utilisateurs se demandent peut-être si l’un de leurs comptes risque d’être supprimé. Heureusement, Google a fait preuve d’une grande transparence quant à ses projets de suppression de ces comptes, et il existe des directives très claires sur la manière dont l’entreprise compte procéder.

En mai dernier, Google a annoncé sur son blog officiel la mise à jour de ses règles relatives aux comptes inactifs. Plusieurs modifications ont été apportées afin de prévenir les menaces pour la sécurité, « telles que le spam, les escroqueries par hameçonnage et le détournement de compte », mais l’un des changements les plus importants est que les comptes inactifs depuis plus de deux ans seront entièrement supprimés .