Mettez à niveau votre Raspberry Pi 5 avec une puissante carte graphique

Si vous souhaitez augmenter la puissance de traitement graphique de votre Raspberry Pi 5, vous pourriez être intéressé par une expérience menée par Jeff Geerling. Il a connecté une carte graphique d’occasion sous la forme d’une XFX AMD Radeon RX 460 4 GB PCIe x16 qu’il a achetée sur eBay.

Pour ce faire, il a pris son Raspberry Pi 5, utilisé l’adaptateur Pineberry Pi et utilisé le projet Coreforge sur GitHub.

Le Raspberry Pi 5 est livré avec une puce graphique intégrée qui est parfaite pour les tâches de base. Mais si vous souhaitez effectuer des tâches plus complexes, comme jouer à des jeux avancés ou exécuter des programmes gourmands en ressources graphiques, vous pouvez mettre à niveau votre configuration avec une carte graphique d’occasion. Pour ce faire, vous devez connecter la carte à l’emplacement PCI Express du Raspberry Pi. Cela peut sembler difficile, mais avec les bons outils et quelques conseils, c’est un projet que vous pouvez mener à bien.

Pour connecter votre carte graphique usagée au Raspberry Pi 5, vous aurez besoin de l’adaptateur Pineberry Pi. Ce petit gadget fait le lien entre votre Raspberry Pi et la carte graphique, et s’assure qu’ils fonctionnent ensemble sans problème. Il est conçu spécialement pour ce type de mise à niveau.

Comment ajouter une carte graphique à votre mini-PC Raspberry Pi 5 ?

Une fois la carte graphique connectée, vous constaterez une nette amélioration des performances de votre Raspberry Pi. Que vous utilisiez un logiciel nécessitant une grande puissance graphique ou que vous jouiez à des jeux, une carte graphique externe vous permettra d’obtenir de meilleurs résultats que la carte graphique standard du Raspberry Pi 5.

Les principales différences entre les graphiques standard du Raspberry Pi 5 VideoCore VII GPU et ceux fournis par la XFX AMD Radeon RX 460 4 GB PCIe x16 sont les suivantes :

L’architecture

GPU VideoCore VII dans le Raspberry Pi 5 : Il s’agit d’un GPU mobile conçu pour une faible consommation d’énergie et une gestion efficace des tâches graphiques de base. Il prend en charge OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.2, ce qui indique un bon niveau de prise en charge des API modernes, en particulier pour les systèmes embarqués.

XFX AMD Radeon RX 460: GPU de bureau, la RX 460 est basée sur l’architecture Polaris d’AMD. Elle est plus puissante que le VideoCore VII, conçu pour les tâches de traitement graphique haut de gamme, et prend en charge l’intégralité d’OpenGL et de DirectX 12, ce qui permet de répondre à un large éventail d’applications de jeu et d’applications professionnelles.

Performances

VideoCore VII convient aux tâches graphiques de base, aux jeux légers et à la lecture multimédia. Ses performances sont adaptées à la plateforme Raspberry Pi, compacte et peu gourmande en énergie, et privilégient l’efficacité à la puissance brute.

La RX 460, avec 4 Go de VRAM dédiée et un matériel plus robuste, est nettement plus puissante. Il peut gérer des jeux exigeants (même si ce n’est pas avec les paramètres les plus élevés), l’édition vidéo et le rendu 3D avec beaucoup plus de facilité que le VideoCore VII.

Utilisation prévue

Le Raspberry Pi 5, avec son GPU VideoCore VII, est destiné à des projets amateurs, à des fins éducatives et à des tâches médiatiques et graphiques de base. Il n’est pas destiné aux jeux haut de gamme ou aux travaux graphiques de qualité professionnelle.

La RX 460, quant à elle, est conçue pour les joueurs PC soucieux de leur budget et les utilisateurs ayant besoin de capacités graphiques plus importantes pour des tâches telles que l’édition vidéo ou les jeux modérés.

Compatibilité logicielle

La compatibilité avec les logiciels et les jeux varie considérablement. Le VideoCore VII du Raspberry Pi prend en charge les jeux et applications de base compatibles avec OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.2.

La RX 460 aura une compatibilité plus large avec les jeux PC et les logiciels professionnels en raison de sa prise en charge d’API graphiques plus avancées et de ses performances plus élevées.

En résumé, le GPU VideoCore VII du Raspberry Pi 5 est capable de performances modestes, adaptées aux systèmes embarqués et aux tâches légères. En revanche, la XFX AMD Radeon RX 460 est une carte graphique dédiée plus puissante, destinée aux applications plus exigeantes et aux jeux, offrant des performances plus élevées et une compatibilité logicielle plus large. Le choix de l’une ou l’autre de ces cartes dépend en grande partie des exigences spécifiques de la tâche à accomplir.

Mise à niveau des cartes graphiques du Raspberry Pi

Mais, la mise à niveau n’est pas sans poser de problèmes. Il faut notamment s’assurer que les pilotes de la carte graphique sont compatibles avec le système d’exploitation du Raspberry Pi. Il faut également penser au refroidissement. La chaleur supplémentaire dégagée par la carte graphique signifie que vous avez besoin d’un bon système de refroidissement pour éviter qu’elle ne devienne trop chaude et pour qu’elle fonctionne correctement.

Avec la nouvelle carte graphique, votre Raspberry Pi 5 pourrait même remplacer un ordinateur de bureau classique pour certaines tâches. Il peut surfer sur le Web, éditer des documents et jouer à des jeux légers. Cela en fait un choix rentable pour les personnes qui n’ont pas besoin d’un ordinateur super puissant.

Pour faire fonctionner le nouveau matériel, vous devrez reconfigurer le noyau. Il s’agit d’une façon élégante de dire que vous devez modifier le système d’exploitation pour qu’il reconnaisse la carte graphique. Cela peut sembler effrayant, mais la communauté des logiciels libres peut vous aider à franchir cette étape technique.

En ajoutant une carte graphique d’occasion à votre Raspberry Pi 5, vous accédez à un tout nouveau niveau de performance et de flexibilité. Avec l’aide de la communauté open source et le matériel adéquat, vous pouvez transformer votre Raspberry Pi en un ordinateur beaucoup plus puissant. N’oubliez pas de faire attention à la compatibilité des pilotes et au refroidissement, et vous serez prêt pour une excellente mise à niveau.