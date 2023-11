Apple accepte l’échec du projet de développement d’un modem 5G personnalisé

L’échec d’Apple est le trésor de Qualcomm . Alors qu’Apple et Qualcomm ont récemment signé une extension de l’accord pour offrir des modems 5G jusqu’en 2026, l’accord a été rédigé en pensant qu’Apple serait en mesure de réussir à développer le modem en interne. Avec le récent rapport, il semble que Qualcomm sorte vainqueur et nous pourrions assister à un partenariat à long terme entre les deux entreprises technologiques.

Les puces modem impliquent des circuits et un codage complexes. Si l’on peut affirmer qu’Apple a battu Intel à son propre jeu en développant des puces de série M personnalisées pour les Mac, les modems 5G sont une autre paire de manches. Qualcomm a perfectionné la technologie après des décennies d’efforts de recherche et de développement.

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple cherche à exercer un contrôle plus étroit sur ses appareils en y incluant des composants fabriqués sur mesure. Cependant, il semble que le géant de la technologie se soit heurté à un obstacle. Il a été rapporté qu’ Apple abandonnait finalement ses plans de développement de modems 5G personnalisés après avoir échoué depuis un certain temps .