Proton Pass lance un plan Famille abordable : partagez la sécurité avec vos proches

Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe sécurisé, lance un nouveau plan Famille pour un maximum de 6 personnes. Le prix de lancement est de 47,88 euros par an, soit l’équivalent de 3,99 euros par mois.

« Le partage de mots de passe entre membres d’une même famille est courant, mais il les expose également à des risques de cybersécurité importants », explique Son Nguyen Kim, chef de produit pour Proton Pass. « L’abonnement Pass Family offre aux familles un moyen plus sûr et organisé de gérer leurs identités en ligne, en combinant les normes élevées de confidentialité et de sécurité de Proton avec des fonctionnalités conviviales accessibles à tous ».

Le plan Famille Proton Pass offre des fonctionnalités supplémentaires pour un maximum de 6 membres de la famille : saisie automatique des cartes de crédit, prise en charge des passkeys, surveillance des mots de passe (Pass Monitor), authentification 2FA intégrée, jusqu’à 10 coffres-forts partagés et fonctionnalité Hide-my-email pour masquer vos adresses e-mail réelles lors de l’inscription sur des sites web.

Au prix de lancement de 47,88 euros, le plan Proton Pass Famille est équivalent au prix de deux abonnements Pass Plus. Si vous payez déjà pour deux abonnements ou plus, le plan Famille est donc une excellente affaire. Il vous permet également de gérer les comptes de votre famille en tant qu’administrateur.

Proton propose également un plan Famille complet pour VPN, Pass, Drive, Calendar et Mail. Si vous souhaitez partager plusieurs services Proton avec votre famille, le plan Proton Family est la solution idéale.

Proton Family: un plan tout-en-un pour les services Proton

Le plan Proton Pass Famille coûte 59,88 euros par an, mais vous pouvez bénéficier du prix de lancement de 47,88 euros pour les 12 premiers mois en vous inscrivant avant le 23 octobre. Les utilisateurs ayant souscrit à l’offre à vie Proton Pass peuvent passer au plan Famille pour 35,88 euros par an.

Avec le plan Famille Proton Pass, gérez les mots de passe de votre famille de manière simple, sécurisée et abordable.