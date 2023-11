Le OnePlus 12 corrige le plus grand défaut de son prédécesseur

Enfin, une caméra ultra-large avec un capteur IMX 851 a également été mentionnée. Il a été décrit avec des caractéristiques telles qu’un « capteur multispectral à 13 canaux », censé être exclusif aux flagships. D’ailleurs, OnePlus et Hasselblad collaborent une fois de plus pour nous offrir un système de caméra hautement optimisé sur le prochain smartphone phare.

Outre le retour de la charge sans fil, la société a également fait la lumière sur la configuration de la caméra du prochain smartphone. Le OnePlus 12 utilisera le capteur phare LYT-808 . Il a été optimisé et développé dans le cadre d’une collaboration entre OnePlus et Sony. La même caméra est présente sur le OnePlus Open. Le capteur de la caméra principale est de 1/1.43 pouce, ce qui correspond à un capteur d’environ 0,7 pouce.

Étant donné l’augmentation du prix des smartphones OnePlus, il était indispensable que le OnePlus 12 soit doté d’un système de recharge sans fil. Cela a été confirmé sur Weibo. Le président de OnePlus China a directement déclaré que le OnePlus 12 inclura la fonction de charge sans fil tant attendue. Nous devrions en savoir plus prochainement sur les vitesses qu’elle prendra en charge. En ce qui concerne les attentes, le OnePlus 10 Pro prend en charge 50W, le OnePlus 12 pourrait donc prendre en charge la même vitesse ou même prendre en charge une puissance plus élevée (espérons-le).

Alors que certains qualifient la recharge sans fil « d’inutile » et même de « gaspillage d’argent », je pense le contraire. L’intérêt de la recharge sans fil n’est pas de fournir les vitesses les plus élevées. Cependant, les deux sont les bienvenus, et c’est exactement ce qu’a fait OnePlus en l’introduisant dans ses smartphones.

Alors que OnePlus continue de sortir des produits phares et d’enthousiasmer les utilisateurs, il a aussi tendance à oublier quelques éléments clés. L’une des choses qui manquent cruellement depuis un certain temps est la recharge sans fil dans les smartphones de l’entreprise. Cependant, OnePlus s’attaque enfin à ce problème dans son prochain OnePlus 12 .