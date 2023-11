Le OnePlus 12 sera probablement lancé dans le monde entier le 24 janvier

Êtes-vous surpris de voir le prochain gros produit OnePlus confirmé pour une annonce officielle dès la semaine prochaine ? Bien que cela puisse sembler un peu prématuré étant donné que le OnePlus 11 a également vu le jour cette année et que les événements majeurs de lancement de produits en décembre sont très inhabituels dans l’hémisphère occidental, le OnePlus 12 ne devrait être officiellement dévoilé qu’à la fin de 2023 en Chine.

Presque partout ailleurs, on s’attendait à ce que le Snapdragon 8 Gen 3 soit présenté officiellement au début de l’année 2024, et maintenant nous avons ce qui semble être une date de lancement mondiale précise et légitime.

Que ferez-vous fin janvier ?

Grâce à OnePlus elle-même, nous pouvons raisonnablement supposer que l’appareil ultra-haut de gamme, qui a souvent fait l’objet de fuites et qui a été officiellement photographié, sera lancé en France et sur d’autres marchés le 24 janvier. En effet, une « campagne OnePlus 12 » est actuellement en cours et devrait se terminer, vous l’aurez deviné, le 23 janvier 2024 à 23 h 59.

Bien sûr, il pourrait s’agir d’une date provisoire ou d’une date susceptible d’être modifiée ultérieurement pour une raison ou une autre, mais pour l’instant, il semble beaucoup plus plausible que OnePlus lève le voile sur son grand rival du Galaxy S24 Ultra le 24 janvier 2024 et le mette peut-être en précommande dans le monde entier immédiatement avant de commencer à l’expédier un peu plus tard.

En attendant, il est intéressant de noter que la « campagne » susmentionnée se terminera (aux États-Unis) avec 6 heureux gagnants d’un OnePlus 12 chacun, ainsi que 6 autres bénéficiaires d’un « autre nouveau téléphone ». Nous n’avons aucune idée de ce que cela pourrait être, car nous ne nous attendons pas à ce qu’un modèle Pro rejoigne ce modèle déjà incontestablement impressionnant sur le marché, et alors que la société est susceptible de dévoiler également le OnePlus 12R à un moment donné, il est très peu probable qu’il arrive dans le monde entier.

Le OnePlus 12 est loin d’être le secret le mieux gardé de l’industrie du mobile, puisqu’il a fait l’objet non seulement d’une série de photos promotionnelles plus tôt dans la journée, mais aussi d’une vidéo de présentation. Celle-ci dure environ 80 secondes et présente le téléphone dans toute sa splendeur pendant quelques instants, confirmant (une fois de plus) sa couleur verte « inspirée de la nature » et sa finition marbrée, qui attirent résolument le regard.

Que pouvons-nous attendre du OnePlus 12 ?

Bien qu’aucune spécification ou caractéristique ne soit mentionnée dans ce clip artistique, nous savons déjà avec certitude que OnePlus prévoit de mettre une énorme batterie de 5 400 mAh avec des capacités de charge sans fil de 100 W et 50 W à l’intérieur, ainsi que le SoC Snapdragon 8 Gen 3 mentionné plus haut et jusqu’à 24 Go de RAM.

En plus de cette magnifique teinte verte, le OnePlus 12 est également confirmé en noir et blanc avec un design général résolument familier mais en aucun cas inesthétique et votre bien-aimé curseur d’alerte bien sûr toujours présent, mais dans une position différente de celle à laquelle vous pourriez être habitué.

L’écran géant de 6,7 ou 6,8 pouces est pratiquement assuré d’établir un nouveau record mondial de luminosité… jusqu’à ce que le Galaxy S24 Ultra entre dans l’arène.