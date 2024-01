Spotify pourrait bientôt vous permettre de désactiver les recommandations personnalisées

Alors que nous attendons patiemment la sortie de la Rétrospective 2023 de Spotify, il semble qu’une modification de la façon dont les recommandations sont servies soit en cours : Spotify semble tester la possibilité de désactiver les recommandations personnalisées.

Cette information provient d’un code repéré dans une version bêta de l’une des applications de Spotify, par une source de MacRumors. Pour l’instant, nous n’en savons pas plus sur cette potentielle nouvelle fonctionnalité ni sur la façon dont elle pourrait fonctionner si elle était proposée aux utilisateurs.

Les recommandations personnalisées sont bien sûr basées sur l’historique d’écoute et les habitudes, et l’on peut donc supposer que la plupart des gens voudront les garder activées pour voir plus de musique correspondant à leurs goûts. Sans la personnalisation, les recommandations seraient probablement basées sur les tendances et la popularité, ou choisies par l’équipe de Spotify.

Il semble que cette option soit facultative pour les utilisateurs, ce qui signifie que les recommandations personnalisées ne disparaîtront pas pour autant. Cela pourrait également être utile si quelqu’un d’autre (comme vos enfants) utilise votre compte Spotify — bien que les fonctionnalités du Profil vous permettent de modifier la façon dont vos recommandations fonctionnent, dans une certaine mesure.

Par défaut, Spotify garde bien sûr un œil sur tout ce que vous faites dans l’application, pour s’assurer que vous n’êtes jamais à court de quelque chose à écouter — vous pouvez faire en sorte que les listes de lecture se poursuivent automatiquement avec de la musique apparentée, par exemple. Ces recommandations basées sur des algorithmes s’appliquent également aux livres audio et aux podcasts de Spotify.

Une fonctionnalité utile

Il est possible que certaines personnes ne veuillent pas être guidées par des algorithmes et l’IA, ou que Spotify ne veuille pas garder un œil sur toutes les listes de lecture qu’elles mettent en place, ou les deux. Tant que nous n’aurons pas de réponse officielle sur la signification de ce nouveau paramètre, nous ne pourrons que spéculer sur les raisons de sa mise en place.

Ce suivi intégré est ce qui permet à des fonctionnalités telles que la Restrospective 2023 de fonctionner, en vous donnant un aperçu de tous les titres que vous avez écoutés au fil des ans — et peut-être en faisant ressortir des tendances d’écoute que vous n’auriez pas remarquées autrement.