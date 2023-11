realme dépasse les 200 millions d’expéditions de smartphones et s’intéresse au marché haut de gamme

Le fabricant chinois de smartphones Realme a annoncé avoir livré plus de 200 millions de smartphones en un peu plus de 5 ans, ce qui en fait la 5e entreprise la plus rapide à atteindre cette étape. Cette réussite, révélée au cours du deuxième trimestre, est d’autant plus remarquable que la plupart des smartphones ont été vendus en dehors de la Chine.

Selon les données de Counterpoint Research, realme, qui fait partie de la famille BBK Electronics avec OPPO et vivo, a atteint cette étape. Parmi tous les fabricants de smartphones, seuls vivo, HUAWEI, Samsung et Apple ont atteint la barre des 200 millions en moins de temps. Au total, seules 14 entreprises ont livré plus de 200 millions de smartphones dans le monde.

Il a fallu trois ans à Realme pour atteindre 100 millions d’expéditions de smartphones, mais il ne lui a fallu que deux ans de plus pour franchir la barre des 200 millions.

Selon Counterpoint Research, le nombre de marques de smartphones a considérablement diminué, passant de plus de 700 en 2017 à environ 250 en septembre. Récemment, realme est passé de la troisième place à la deuxième place parmi les 10 premières marques de smartphones en Inde, selon le classement d’IDC pour le troisième trimestre 2023.

En outre, realme se prépare à dévoiler son dernier smartphone de la série GT, le realme GT5 Pro, le 7 décembre en Chine. Xu, le CMO de realme, a déclaré que l’entreprise était prête à rivaliser avec les smartphones haut de gamme.

Le smartphone, développé selon la philosophie « No Leap, No Launch » de realme, est doté de la puissante plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, du nouveau capteur photo Lytia de Sony et du téléobjectif IMX890 à périscope super-léger. Le teaser du lancement met l’accent sur la « capture maximale ».

Projets pour 2024

En 2024, Realme prévoit d’augmenter considérablement ses investissements dans la recherche et le développement, en renforçant ses capacités technologiques grâce à une augmentation prévue de 470 % des dépenses en R&D.

Poursuivant la mission du début de l’année du Realme Global Institute of Leap-forward Technology, la marque a déclaré qu’elle se concentrera sur les percées dans les technologies avant-gardiste, en se spécialisant dans l’imagerie, les jeux, l’affichage et la charge.

En collaborant avec plus de 33 partenaires technologiques internationaux de premier plan, realme vise à développer des technologies de pointe. La marque élargira également son vivier de talents technologiques et s’engagera dans l’expansion de son équipe de recherche et de technologie, avec une augmentation prévue de 400 % du personnel de recherche l’année prochaine.

Xu Qi, directeur marketing de realme, a commenté cette réussite :

Nous avons émergé dans un paysage qui compte plus de 700 marques de smartphones dans le monde. C’est une grande fierté pour nous d’avoir été constamment classés parmi les 10 premières marques mondiales au cours des cinq dernières années.

Sky Li, fondateur et PDG de realme, a commenté cette étape importante :