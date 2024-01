Le smartphone mondial rebondit après 27 mois de baisse

Les ventes mondiales de smartphones ont connu une résurgence, brisant une série de 27 mois de baisse consécutive d’une année sur l’autre, comme le rapporte Counterpoint Research.

Les données révèlent une croissance de 5 % en glissement annuel des transactions de vente (volumes de vente) pour octobre 2023, marquant le premier changement positif depuis juin 2021. Counterpoint Research souligne que la reprise des ventes mondiales de smartphones est principalement due à la reprise des marchés émergents, avec une croissance significative dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

En outre, le retour de Huawei sur le marché chinois et le début de la saison des fêtes en Inde ont contribué à cette tendance positive. En revanche, les marchés développés où le taux de saturation des smartphones est plus élevé ont connu une reprise plus lente.

« Les ventes mondiales de smartphones sont sous pression depuis deux ans en raison de facteurs tels que les pénuries de composants, l’accumulation des stocks et l’allongement des cycles de remplacement. Ces problèmes ont été aggravés par un environnement macroéconomique incertain », ont déclaré les organismes de recherche dans un communiqué.

Le rapport souligne le rôle de Huawei dans le rebond, notant que le géant technologique chinois Huawei a enregistré la croissance la plus rapide parmi les fabricants de smartphones en Chine au cours du troisième trimestre. Cette croissance a été attribuée à la sortie du smartphone Mate 60 Pro de Huawei en septembre, qui a suscité un intérêt considérable de la part des consommateurs, notamment en raison de sa puce avancée.

En outre, le mois d’octobre 2023 a enregistré les ventes mensuelles de smartphones les plus élevées depuis janvier 2022, ce qui indique un rebond substantiel du marché. Le lancement retardé de la série iPhone 15 d’Apple à la fin du mois de septembre a joué un rôle dans cette reprise, car le plein impact des ventes du nouvel iPhone s’est concrétisé en octobre.

Les défis du marché

Counterpoint Research reconnaît que le marché mondial des smartphones a été confronté à des défis au cours des deux dernières années, notamment des pénuries de composants, l’accumulation de stocks et des cycles de remplacement prolongés. Ces facteurs, aggravés par les incertitudes économiques, ont contribué au déclin prolongé des ventes de smartphones.

Avec la croissance positive observée en octobre, Counterpoint Research prévoit une expansion du marché en glissement annuel au quatrième trimestre 2023, préparant le terrain pour une reprise progressive au cours des prochains trimestres.

Le rapport suggère que le marché des smartphones navigue sur la voie du renouveau après avoir été confronté à des défis prolongés. Il convient de noter que ce changement dans la trajectoire des ventes de smartphones intervient dans le contexte d’un paysage complexe caractérisé par des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale et l’évolution du comportement des consommateurs.

Alors que l’industrie fait face à ces défis, la résurgence observée en octobre peut offrir une lueur d’espoir aux fabricants et aux parties prenantes. « La croissance en octobre a été tirée par les marchés émergents avec une reprise continue dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le retour de Huawei en Chine et le début de la saison des fêtes en Inde, qui a largement dépassé son poids pour représenter la plus grande part des gains mensuels mondiaux. Les marchés développés, où la saturation des smartphones est relativement plus élevée, ont été plus lents à se redresser”, a déclaré Counterpoint Research.