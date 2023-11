Samsung confirme que le Galaxy S24 sera un « AI Phone »

by

by

Samsung s’est lancé dans une course au dépôt de marques ces derniers temps, non seulement pour des produits à venir dans quelques mois, mais aussi pour ceux qui n’arriveront que dans deux ans, comme le Galaxy S25 ou le Galaxy Z Fold 7.

Samsung a également déposé des demandes de marques pour d’autres catégories de produits, comme les bagues connectées et les lunettes AR au cours des derniers mois, et ce n’est pas fini. GalaxyClub a découvert un certain nombre d’autres dépôts de marques dans différents pays, dont une qui confirme que le Galaxy S24 sera commercialisé en tant que « AI Phone ».

Récemment, nous avons entendu parler des plans de Samsung de se concentrer sur l’intelligence artificielle avec son prochain produit phare, et Samsung l’a confirmé peu après en annonçant l’expérience Galaxy AI, qui débuterait avec la gamme Galaxy S24 et apporterait un certain nombre de fonctions d’intelligence artificielle.

Pour montrer à quel point elle prend au sérieux l’aspect de l’intelligence artificielle, Samsung a déposé des demandes de marque pour des noms tels que AI Phone et AI Smartphone. Ces noms étant un peu trop génériques, il est possible que Samsung n’obtienne pas ces marques, mais il s’agit là encore d’une excellente indication de la façon dont l’IA sera le mot à la mode lors de l’annonce de la gamme Galaxy S24 à San Jose, en Californie, le 17 janvier.

Samsung espère également obtenir d’autres marques, notamment des marques sur des logos et des noms tels que Magic Pixel, Flex Magic et Flex Magic Pixel pour des produits de réalité augmentée, des écrans de smartphones et des téléviseurs, avec une attention particulière pour les lunettes de réalité augmentée.