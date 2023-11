Samsung est prêt à produire en masse des puces DRAM LPDDR5T en 2024

Si Samsung est la plus grande entreprise de DRAM au monde, SK Hynix est la société qui a fait le plus parler d’elle au cours de l’année écoulée. Elle a préventivement lancé la production de masse de DRAM LPDDR5T, que certains fabricants chinois de smartphones ont décidé d’utiliser dans leurs nouveaux smartphones phares, comme Vivo l’a fait avec son flagship Vivo X100 Pro.

Samsung est apparemment prête à produire en masse des puces DRAM LPDDR5T . Vous avez peut-être entendu parler de la DRAM LPDDR5T si vous suivez l’actualité de Vivo et de son smartphone Android doté d’un capteur photo de 1 pouce, le Vivo X100 Pro . C’est elle qui embarque la DRAM LPDDR5T super rapide mentionnée plus haut, qui offre des vitesses de lecture environ 12 à 13 % plus rapides que la précédente, la populaire LPDDR5X .