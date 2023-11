L’appairage Google Messages sur le Web devient plus facile

Malheureusement, le nouveau système d’appairage n’est pas encore disponible pour tout le monde. Lorsque j’ai essayé de l’utiliser en me rendant sur la page Web de Messages by Google, j’ai vu l’option d’utiliser la connexion au compte Google, mais je n’ai pas pu terminer le processus sur mon smartphone. En fait, un avis clair figure en haut de la page pour informer les utilisateurs que la fonctionnalité n’est peut-être pas encore disponible.

Selon les informations de 9to5Google, pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, il suffit de se rendre sur l’adresse Web de Google Messages ( messages.google.com/web ) et de choisir de se connecter avec son compte Google. Ensuite, ouvrez l’application Messages sur votre smartphone et faites correspondre l’emoji qui s’affiche sur les deux appareils pour confirmer que vous souhaitez les coupler. Une fois votre choix confirmé, vous pourrez envoyer et recevoir des messages depuis votre ordinateur ou votre tablette.

Ce nouveau système rendait plus pratique l’appairage de votre smartphone avec la version Web de l’application sans avoir à scanner un QR code. Heureusement, comme l’a repéré 9to5Google, après quelques mois de tests bêta, le système d’appairage basé sur les comptes est maintenant déployé pour un plus grand nombre d’utilisateurs .

Google Messages est devenu une application de messagerie très populaire auprès des utilisateurs d’Android, avec plus d’un milliard de téléchargements sur le Google Play Store. Cependant, l’une des principales plaintes concernant l’application est la nécessité de scanner un QR code pour l’utiliser simultanément sur plusieurs appareils, tels que des tablettes et des ordinateurs.