Il y a quelques années, Google Meet a introduit la fonction « Levez la main » pour rendre les grandes réunions vidéo plus faciles à gérer. Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante, mais certaines personnes ont eu du mal à trouver le bouton « Lever la main » dans la multitude de commandes non identifiées de Google Meet.

Aujourd’hui, Google Meet introduit un geste intuitif de lever la main pour les utilisateurs de Workspace et Education.

Le geste de lever la main de Google Meet est très simple. Vous levez la main vers votre webcam et une petite barre de progression s’affiche à l’écran. Cette barre de progression vous permet d’annuler le geste : vous devez maintenir votre main en place pendant quelques secondes pour remplir la barre de progression et déclencher la fonction de levée de la main. Une fois que vous avez terminé le geste, l’orateur actif est informé que votre main est levée, et c’est à lui de répondre de manière appropriée.

Cependant, vous ne pouvez pas lever la main au-dessus de votre tête. Pour que la détection des gestes fonctionne, votre main doit se trouver dans le champ de vision de votre webcam. Dans une démonstration fournie par Google (voir ci-dessous), un participant à une réunion montre la paume de sa main pour déclencher le geste de lever la main. C’est un peu ridicule, mais cela permet de faire le travail, et c’est peut-être plus facile que d’attraper la souris.

Ce geste pouvant être déclenché accidentellement, il est désactivé par défaut. Vous pouvez l’activer en accédant au menu « Plus d’options » de Google Meet, en sélectionnant « Réactions » et en désactivant « Geste de la main levée ». Ces paramètres ne sont accessibles que lorsque vous participez activement à une réunion. Le geste est temporairement désactivé lorsque vous êtes l’orateur actif dans Google Meet, afin d’éviter de perturber involontairement les personnes qui « parlent avec leurs mains ».

Une fonction pas encore au point

Cette fonctionnalité pose un problème. Lorsque vous levez la main dans Google Meet, les autres participants reçoivent une notification permanente, et non temporaire. Vous devez appuyer manuellement sur le bouton « baisser la main » pour effacer la notification des écrans de tous les participants. La mise à jour d’aujourd’hui introduit un geste pour lever la main, mais il n’y a pas de geste pour abaisser la main, ce qui signifie que vous êtes toujours soumis au désordre des boutons et autres contrôles de Google.

Le nouveau geste de lever la main est actuellement déployé pour les utilisateurs de Google Workspace et Education dans les domaines à publication rapide. Les utilisateurs des domaines à publication programmée recevront cette fonctionnalité entre le 28 novembre et le 13 décembre. Malheureusement, l’annonce de Google ne mentionne pas les comptes personnels.