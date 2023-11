Comment Microsoft réduit sa dépendance à l’égard de OpenAI ?

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI s’est avéré mutuellement bénéfique. L’investissement de Microsoft dans OpenAI l’a propulsé à la pointe de l’innovation en matière d’IA, élargissant ainsi le marché pour ses offres de cloud et d’IA destinées aux entreprises.

De son côté, OpenAI a tiré parti des ressources financières, de la puissance de calcul et de la présence sur le marché de Microsoft pour passer d’un laboratoire de recherche à une entreprise d’IA qui pourrait être évaluée à environ 86 milliards de dollars.

Cependant, Microsoft prend des mesures stratégiques pour réduire sa dépendance à l’égard d’OpenAI, en veillant à ce que l’entreprise capte autant de valeur que possible sur le marché en évolution rapide des modèles de langage et autres technologies d’IA générative.

La marque Copilot

Alors que OpenAI a fait du terme GPT un synonyme de sa marque, Microsoft s’est efforcée d’associer le terme « Copilot » à sa propre marque. Lors de la conférence Ignite de Microsoft, de nombreuses annonces ont été faites concernant Copilot, notamment des mises à jour majeures de Copilot pour Microsoft 365, le lancement de Copilot pour les services et les ventes, et même le changement de nom de Bing Chat en Copilot.

Microsoft a également dévoilé Copilot Studio, un outil low code pour personnaliser Copilot pour Microsoft 365 et créer des Copilot autonomes. Copilot Studio offre une gamme de capacités conversationnelles, y compris des GPT personnalisés et des plugins d’IA générative. Les utilisateurs peuvent créer, tester et publier des Copilot autonomes et des GPT personnalisés, en les connectant à des sources de données externes telles que SAP. Copilot Studio présente des similitudes avec GPT Builder et GPT Store d’OpenAI, auxquelles s’ajoutent des fonctions d’entreprise telles que les contrôles d’accès aux données et les contrôles d’utilisateur.

L’expansion des grands modèles de langage (LLM) rappelle les premiers jours de l’informatique mobile, lorsqu’Apple a déposé la phrase « Il y a une application pour ça ». Aujourd’hui, les LLM sont tellement omniprésents qu’ils semblent trouver leur place dans chaque application, parfois même sans cas d’utilisation justifié. La question est de savoir si le nouveau mantra sera « Il y a un GPT pour cela » ou « il y a un Copilot pour cela ».

Investir dans des LLM open source

OpenAI a créé un précédent sur le marché des LLM en gardant ses modèles fermés, créant un marché d’un milliard de dollars pour ses modèles par le biais de sa plateforme API payante et de l’application ChatGPT. Cependant, un marché rival en pleine expansion pour les modèles à code source ouvert tels que Llama, Mistral, Falcon, Cerebras GPT et MPT est en train d’émerger. Bien que la mise en place d’un modèle open source ne soit pas aussi pratique que l’utilisation d’un modèle prêt à l’emploi comme GPT-4, elle offre des avantages tels qu’un meilleur contrôle des données, de la performance, de l’infrastructure et de la personnalisation.

On peut constater des progrès et des améliorations rapides dans les outils de formation, de personnalisation, de quantification, d’intégration et de déploiement à grande échelle des modèles open source. De nombreuses entreprises fournissent des services qui permettent aux organisations d’exécuter et d’affiner facilement leurs LLM personnalisés sur les serveurs sur site ou dans le cloud de leur choix. En fait, le marché des LLM à open source pourrait potentiellement devenir beaucoup plus important que les modèles à code source fermé comme ChatGPT en raison de sa flexibilité et de ses nombreux cas d’espèce.

Malgré sa participation importante dans OpenAI, Microsoft ne néglige pas le marché des modèles open source. Au début de l’année, Microsoft a ajouté la prise en charge de modèles open source tels que Llama 2, Mistral et Falcon sur son Azure AI Studio. Lors du Ignite 2023, la société est allée plus loin en ajoutant la prise en charge du « modèle en tant que service » pour les modèles Llama 2 et Mistral, ce qui les rend aussi faciles à utiliser que les appels d’API vers les modèles OpenAI.

L’avenir de Microsoft et de l’OpenAI

Google n’a pas été le premier moteur de recherche, Facebook n’a pas été le premier réseau social et Apple n’a pas été le premier fabricant de smartphones. De même, si OpenAI est actuellement la marque leader en matière de modèles de langage et d’IA générative, elle n’a pas encore consolidé sa place en tant qu’acteur dominant dans ce domaine. Et une autre startup pourrait finir par usurper sa position.

Alors que le marché continue de mûrir et de se développer, Microsoft veille à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En adoptant des modèles propriétaires et open source et en développant sa marque Copilot, Microsoft s’assure de rester un acteur clé sur le marché de l’IA, quelle que soit l’évolution de ses relations avec OpenAI.