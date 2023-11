ChatGPT Voice est là, OpenAI le lance gratuitement pour tous les utilisateurs

La dernière offre d’OpenAI est arrivée, et cette fonctionnalité a été lancée au milieu d’une énorme controverse au sein de l’entreprise, avec le lancement de ChatGPT Voice qui est un service gratuit pour tous. Auparavant, l’assistant vocal, qui tire son contenu et sa puissance de son modèle linguistique réputé, était proposé dans le cadre d’un abonnement premium, mais il est désormais disponible pour les utilisateurs du monde entier.

Ne pas avoir à taper et avoir un assistant IA intelligent qui vous répond est un plaisir, sans parler des améliorations que OpenAI a apportées à la façon dont il se présente, c’est un outil digne d’intérêt dans votre arsenal.

OpenAI a fait cette annonce sur X, anciennement Twitter. Pour ceux qui l’ignorent, ChatGPT Voice est une version de ChatGPT qui n’a pas besoin d’invites textuelles pour répondre à l’utilisateur, ce dernier étant autorisé à dire ce qu’il pense ou à dialoguer avec le chatbot par le biais de conversations vocales.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.

Sound on 🔊 pic.twitter.com/c5sCFDAWU6

—OpenAI (@OpenAI) November 21, 2023