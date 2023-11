Vers un retour de Sam Altman à OpenAI ? L’ex-PDG et cofondateur est prêt

Le dernier développement en date dans le récent licenciement de Sam Altman est la publication de plusieurs rapports selon lesquels l’ancien PDG ainsi que le cofondateur Greg Brockman, sont toujours impatients de revenir à OpenAI en dépit de tous les drames et événements. De multiples sources citent ce développement dans cette épreuve, au milieu de l’annonce récente des cadres et de leur équipe qui se sont vus offrir un rôle chez leur partenaire, Microsoft.

Altman et Brockman sont connus pour être parmi les créateurs d’OpenAI, et quitter l’entreprise est un coup dur pour eux, mais ils n’ont pas encore fermé leurs portes.

De multiples sources ont fait une révélation massive concernant le cas controversé de Sam Altman qui a été licencié d’OpenAI, rapporte The Verge, suite aux nombreux événements qui ont déjà eu lieu quelques jours après son licenciement. Il s’agit d’une affirmation selon laquelle Sam Altman est prêt à revenir dans l’entreprise et à reprendre son rôle de PDG, et qui mentionne également le désir du cofondateur Greg Brockman de réintégrer OpenAI.

Cela fait suite à la pression massive exercée par l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris plusieurs membres du conseil d’administration et son scientifique en chef, Ilya Sutskever, qui a annoncé un exode massif si les deux dirigeants ne revenaient pas.

Il est question de « réunifier l’entreprise » dans le présent, et les employés affirment en ligne que ce qui fait la force d’OpenAI, ce sont ses employés, en particulier ceux qui ont ouvert la voie pour arriver là où elle se trouve aujourd’hui.

La voie à suivre : les rôles d’Altman et de Brockman au sein de Microsoft

Altman et Brockman sont toujours dans le jeu de l’IA, mais pas nécessairement avec OpenAI, les deux dirigeants et leurs collègues peuvent encore travailler avec l’entreprise à travers les nouveaux rôles qui leur ont été offerts avec son partenaire et investisseur, Microsoft. Le dernier développement de Satya Nadella le confirme, et dans le post d’Altman sur X, il parle « d’une équipe, une mission », ce qui indique qu’il accepte ce rôle de Microsoft pour aller de l’avant.

La récente nouvelle de la semaine dernière a choqué le monde entier, et plus particulièrement son ancien directeur général, Sam Altman, qui, bien que cofondateur de l’entreprise, a été démis de ses fonctions conformément à la décision du conseil d’administration.

Bien que la même situation arrive à Altman, il n’a pas été laissé en plan, puisque Greg Brockman, un collègue estimé et cofondateur d’OpenAI, a quitté son poste après cet événement surprenant. De plus, OpenAI a connu un soulèvement important : d’autres employés ont signé la pétition demandant la démission du conseil d’administration ou se sont joints à l’exode massif qui menaçait d’avoir lieu.

Altman est surtout connu pour ses contributions massives à OpenAI et, bien que le conseil d’administration et l’entreprise l’aient pris en compte, ils ont décidé de le démettre de ses fonctions, comme ils l’ont expliqué.