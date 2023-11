Google Messages va bientôt prendre en charge le Markdown

by

Alors qu’Apple vient d’annoncer l’ajout de la prise en charge RCS à son application Messages, l’application Google Messages sur Android fait également l’objet d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités. La dernière série de fuites montre que Google Messages va non seulement bénéficier de l’annulation du bruit, mais aussi du support du Markdown.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Markdown est un langage de balisage léger couramment utilisé pour la rédaction de contenu en ligne. Il est facile à apprendre et à utiliser, et peut être un excellent moyen d’ajouter du formatage à vos textes sans avoir à utiliser de logiciel spécial.

Aujourd’hui, comme l’a repéré AssembleDebug sur The SPAndroid, il semblerait que cette fonctionnalité de formatage arrive bientôt dans Google Messages. Cela signifie que les utilisateurs d’Android utilisant l’application de messagerie par défaut pourront bientôt ajouter des caractères gras, italiques, barrés et d’autres éléments de formatage à leurs messages en utilisant de simples signes de ponctuation.

L’un des principaux avantages du formatage Markdown, outre le fait qu’il s’agit d’un moyen simple et facile de rendre vos textes plus agréables à lire, est qu’il permet de mettre l’accent sur des points importants dans vos messages. Cela peut être réalisé en entourant votre texte de la syntaxe Markdown, qui peut être un double astérisque (**) pour rendre votre texte gras, et un simple astérisque ou un soulignement (_) pour le mettre en italique, parmi d’autres.

Malheureusement, lors des tests d’AssembleDebug, la syntaxe Markdown n’a pas toujours fonctionné. Par exemple, les listes, les tableaux et les guillemets ne sont pas pris en charge, mais les syntaxes de base telles que les en-têtes, le gras, l’italique et le barré semblent fonctionner. De plus, la fonctionnalité fonctionne aussi bien pour les SMS que pour les chats RCS, il est donc bon de savoir que personne ne sera laissé de côté.

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible dans la version bêta de Google Messages, mais elle doit être activée via des flags, ce qui signifie qu’elle n’est pas encore accessible au public. Cependant, elle devrait être déployée pour tous les utilisateurs dès qu’elle sortira de la version bêta.