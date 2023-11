L’iPhone 16 Pro sera doté d’un téléobjectif périscope de 120 mm

Largan devrait être le principal fournisseur d’objectifs périscope pour Apple et HUAWEI, avec respectivement des parts d’approvisionnement de 85 à 90 % et 50 à 60 %. Avec des rendements améliorés contribuant aux bénéfices et une augmentation substantielle de 130 % des commandes totales de caméras périscope pour 2024, la rentabilité devrait dépasser le consensus du marché.

À l’horizon 2024, Kuo prévoit qu’Apple intégrera la nouvelle caméra dans ses petits modèles Pro, ce qui se traduira par une croissance de 160 % en glissement annuel des iPhone dotés de cette technologie. En outre, il souligne que Apple et HUAWEI sont les deux marques qui connaîtront la croissance la plus rapide en termes de livraisons de smartphones équipés d’une caméra périscope en 2024 .

Largan fournit exclusivement l’objectif de caméra périscope pour l’iPhone 15 Pro Max. Malgré un faible rendement de production au 3T23, la dernière enquête de Kuo indique que Largan a maintenant amélioré le rendement à 70% ou plus, rendant l’assemblage de la lentille périscope rentable et augmentant de manière significative le bénéfice par action au 4T23.

Kuo souligne qu’en raison de l’amélioration du rendement de l’assemblage de la lentille Tetraprism pour l’iPhone 15 Pro Max et des livraisons plus importantes que prévu de smartphones Android haut de gamme, le bénéfice par action de 2023 devrait atteindre ~150 (par rapport au consensus du marché de 130-140).