L’application Photos de Windows 11 s’améliore

Enfin, l’application Photos propose un moyen plus rapide de sauvegarder et de partager des images avec OneDrive . Vous pourrez cliquer avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle image, puis sélectionner Partager > Utiliser OneDrive. L’application vous donnera un lien vers l’image téléchargée, que vous pourrez copier dans le presse-papiers ou envoyer par e-mail.

Microsoft teste également une nouvelle barre de défilement chronologique , qui apparaît sur le côté droit lors de l’affichage d’un dossier ou d’un album. Des marqueurs temporels apparaissent dans la barre latérale, à l’instar de la barre de défilement de Google Photos, OneDrive Photos et d’autres applications. L’article de blog explique qu’il s’agit d’une fonction dynamique « basée sur la durée de votre collection de photos », de sorte qu’elle peut ne pas apparaître dans les dossiers et les galeries qui n’en ont pas besoin.

L’application Photos ajoute également un mode d’affichage « pellicule » , qui peut être activé en appuyant sur la touche F lors de la visualisation d’une photo, ou en cliquant sur l’icône « pellicule » dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Ce nouveau mode affiche les autres photos de l’album ou du dossier en bas de la fenêtre, et un clic sur l’une d’entre elles permet d’ouvrir la photo souhaitée. Il s’agit d’une option courante dans d’autres outils de gestion de photos, tels qu’Adobe Lightroom et Apple Photos.

L’application Photos n’est pas nouvelle dans Windows 11 , mais Microsoft l’a remaniée au cours des deux dernières années en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modes d’affichage et de nouvelles options d’édition. Quatre autres changements sont actuellement testés dans Photos sur Windows 11, notamment la suppression de l’arrière-plan assistée par l’IA et de nouvelles options de visualisation .