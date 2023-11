Un ingénieur améliore la Magic Mouse d’Apple en la redessinant de manière ergonomique

Depuis son lancement en 2009, la souris Magic Mouse a été critiquée pour son design ergonomique peu idéal. En particulier, l’emplacement peu pratique du port de charge sous la souris a été une source persistante de frustration pour les utilisateurs.

Ivan Kelshov, ingénieur système chez JetBrains, réputé pour l’amélioration des produits Apple, a décidé d’améliorer la Magic Mouse. Présentant sa nouvelle Magic Mouse sur X (anciennement Twitter), Interesting Engineering rapporte que Kuleshov affirme qu’il s’agit de « la première Magic Mouse ergonomique au monde qui ne présente aucune faiblesse ».

La transformation physique est évidente, avec une base imprimée en 3D plus large et plus profonde pour une prise en main plus confortable. Malgré l’apparente simplicité de l’ajustement, Kuleshov a souligné l’ampleur du travail d’ingénierie dans un article de blog, détaillant les diverses itérations de conception avant d’arriver à la version finale.

L’approche de Kuleshov a consisté à diviser la souris en deux moitiés, avec un adaptateur de cadre imprimé en 3D pour garantir que les boutons restent fonctionnels. Le design ergonomique qui en résulte est maintenu par une combinaison de soudure, de ruban adhésif double face et de colle.

Pour répondre à une plainte fréquente concernant la Magic Mouse, la nouvelle conception de Kuleshov introduit un port de charge USB-C convivial. Comme indiqué sur son compte X, cela permet une utilisation simultanée pendant la charge.

I hacked the Magic Mouse.

And created the world’s first ergonomic Magic Mouse with no weaknesses.

Yes, you can charge it via USB-C right while you’re working!

More details + demo in the thread pic.twitter.com/lxvCXArZdG

—Ivan Kuleshov (@Merocle) November 16, 2023