Apple veut construire davantage de composants qu’elle utilise pour l’iPhone et d’autres appareils

Apple s’est donné une mission. Ne voulant pas dépendre de sa chaîne d’approvisionnement pour certains composants de l’iPhone, Apple estime qu’il vaut mieux concevoir ces pièces soi-même, car cela lui permet de mieux contrôler la production. Apple espère également ne plus payer un grand rival de l’iPhone comme Samsung et ne plus faire affaire avec Qualcomm, une société dont les pratiques de vente ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Dans la lettre d’information Power On du weekend, Mark Gurman, de Bloomberg, a dressé une liste de certains des projets matériels sur lesquels Apple travaille actuellement. L’un d’entre eux est la puce modem 5G qu’Apple espérait initialement voir prête à temps pour la gamme iPhone 15 de cette année. La barre est haute pour Apple, étant donné qu’un témoignage au tribunal a révélé qu’Apple considérait les modems de Qualcomm comme les meilleurs, même si elle n’était pas enchantée par la société de conception de puces.

En raison des problèmes rencontrés par Apple dans le cadre de ce projet, la société a été contrainte de renouer avec Qualcomm et de prolonger leur accord jusqu’en 2026. Apple espérait récemment pouvoir lancer sa puce modem 5G en 2025, mais il semble maintenant qu’Apple ne disposera pas de sa propre puce modem 5G en interne avant 2027 pour la série iPhone 18.

Parmi les autres éléments dont Apple conçoit des versions internes, figure une puce combinée Wi-Fi et Bluetooth qui remplacerait les composants actuellement achetés à Broadcom. Apple espérait que ce composant serait prêt à temps pour l’iPhone 17 en 2025, mais ce projet connaît également des retards.

L’un des plus longs projets matériels sur lequel Apple travaille est celui qui, espère-t-elle, lui permettra de produire des écrans micro-LED. En mai dernier, un rapport de l’agence de presse japonaise Nikkei indiquait qu’Apple avait dépensé plus d’un milliard de dollars pour cette technologie au cours de la dernière décennie. Le premier appareil à utiliser l’écran micro-LED d’Apple devrait être l’Apple Watch. Ces écrans peuvent être intégrés à des capteurs, ce qui les rend parfaits pour ajouter des fonctions liées à la santé à la montre d’Apple.

Une source de Nikkei, qui a vu des exemples d’écrans micro-LED d’Apple, a déclaré : « Le plan ultime d’Apple est d’introduire les technologies sur son iPhone, qui est sa principale source de revenus et dont le volume est beaucoup plus important, afin de justifier les investissements au fil des ans ».

Au début du mois, il a été question qu’Apple développe ses propres batteries personnalisées pour aider à produire les composants utilisés pour alimenter les produits de la société après 2025. Auparavant, il avait été question en 2019 qu’Apple développe ses propres modèles de batteries, mais comme l’a souligné Gurman dans sa lettre d’information aujourd’hui, il s’agit d’un projet un peu lointain pour Apple à l’heure actuelle.

Apple devra encore trouver des partenaires de fabrication

Apple envisagerait également de concevoir ses propres capteurs photo. Le système photographique de l’iPhone est toujours l’un des principaux arguments de vente de l’appareil et, à l’heure actuelle, les capteurs photo de l’iPhone sont fabriqués par l’entreprise Sony, considérée comme la meilleure dans ce domaine. Apple doit s’assurer qu’elle peut apporter une valeur ajoutée dans ce domaine avant de remplacer Sony.

Un autre projet de longue haleine sur lequel Apple travaille est le moniteur de glycémie non invasif pour l’Apple Watch. Cette fonction, si elle est correctement mise en œuvre, permettrait aux diabétiques insulinodépendants de déterminer leur dose d’insuline sans avoir à prélever douloureusement du sang à l’aide d’une lancette et à placer ce sang sur une bandelette de test coûteuse. On suit le développement de cette fonctionnalité depuis des années et, en septembre, Apple a confié le projet à Tim Millet, vice-président d’Apple chargé de l’architecture de la plateforme.

Bien qu’Apple cherche à concevoir ces composants, il lui faudra trouver une entreprise pour en assurer la fabrication. Cela ressemble à la façon dont Apple conçoit chaque année le processeur d’application de la série A pour l’iPhone, mais s’en remet toujours à TSMC pour la fabrication du jeu de puces. En concevant ses propres composants, Apple peut ajouter certaines fonctionnalités qu’elle ne peut pas obtenir en achetant des pièces prêtes à l’emploi.