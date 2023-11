Comment utiliser ChatGPT pour améliorer votre création de contenu ?

Si vous cherchez de nouvelles façons d’améliorer vos réseaux sociaux, vos documents, votre contenu ou la rédaction de vos rapports, ce guide rapide vous donnera un aperçu de la façon dont vous pouvez améliorer votre workflow de création de contenu en exploitant ChatGPT, Claude 2 et d’autres outils d’intelligence artificielle.

N’oubliez pas que la technologie qui alimente ChatGPT est en constante évolution et que les prompts que vous utilisez déterminent vos résultats. Ne tombez pas dans le piège d’utiliser les mêmes prompts encore et encore. Ajustez et améliorez continuellement vos prompts d’IA pour améliorer votre création de contenu et vos résultats.

Une technique connue sous le nom d’incitation à plusieurs reprises est souvent employée avec ChatGPT, en fournissant à l’IA une série d’exemples ou d’incitations, qu’elle utilise ensuite pour générer de nouvelles idées. Cette approche de la génération d’idées n’est pas seulement efficace, elle permet également d’obtenir un large éventail d’idées qui n’auraient peut-être pas été conçues par des méthodes de brainstorming traditionnelles.

ChatGPT est devenu un partenaire fiable pour la génération d’idées et le brainstorming pour votre contenu social ou le développement d’une stratégie d’entreprise, l’IA peut aider en fournissant un éventail de possibilités et de questions qui donnent à réfléchir.

Les fonctions d’IA conversationnelle de ChatGPT peuvent optimiser votre workflow existant alimenté par l’IA. Cela peut être réalisé grâce à des conseils et astuces supplémentaires, ainsi qu’en mettant en évidence des domaines que vous avez peut-être négligés.

Test A/B du contenu

Le test A/B est une technique couramment employée pour évaluer l’efficacité de différentes variations de contenu. Dans le contexte de la création de contenu, ChatGPT peut être un outil inestimable pour générer des versions alternatives de titres, d’appels à l’action (CTA), ou même d’articles entiers. Supposons par exemple que vous ayez créé une page d’atterrissage pour un nouveau produit. Les mesures de succès peuvent aller du temps d’engagement de l’utilisateur aux conversions réelles.

ChatGPT peut rapidement produire plusieurs ensembles de titres et de CTA qui mettent l’accent sur différents aspects du produit — certains peuvent se concentrer sur le prix, d’autres sur la qualité ou la convivialité. Une fois que ces contenus alternatifs sont en place, ils peuvent être testés en temps réel avec des utilisateurs réels. Les données relatives aux performances deviennent alors des informations exploitables, qui vous aident à comprendre quel message résonne le plus efficacement auprès de votre public cible. En optimisant en permanence grâce aux tests A/B, les entreprises peuvent prendre des décisions fondées sur des données afin d’améliorer leurs stratégies de contenu.

Si vous vous demandez comment mettre ce processus à l’échelle, le déploiement de plusieurs agents ChatGPT pour une session de brainstorming peut ajouter un niveau de sophistication supplémentaire. Imaginez un ensemble de cerveaux dotés d’IA qui s’inspirent les uns des autres pour vous fournir une liste d’idées plus nuancée et plus complète, en utilisant quelque chose d’analogue au framework AutoGen de Microsoft ou à AutoGPT. C’est comme si vous disposiez d’une équipe virtuelle d’experts créatifs à votre disposition.

Création d’une campagne publicitaire à l’aide de ChatGPT

L’exemple ci-dessous est peut-être destiné spécifiquement à la publicité sur Facebook, mais vous pouvez utiliser les mêmes principes sur une grande variété de plateformes publicitaires différentes, ce qui vous permet de cibler parfaitement certaines zones ou niches.

ChatGPT

Création de contenu et analyse de données

Si vous avez des documents volumineux à lire ou à traiter pour construire d’autres documents, vous pouvez utiliser l’IA pour vous aider à résumer les aspects importants afin d’améliorer votre workflow et votre productivité. Avec la dernière version de ChatGPT Vision d’OpenAI, vous pouvez télécharger des graphiques, des images, des photographies et bien plus encore, qui peuvent ensuite être analysés et traités par ChatGPT comme s’il regardait le document.

Imaginez que vous disposiez d’un ensemble de données montrant les chiffres de vente trimestriels de plusieurs produits. Au lieu d’afficher simplement des diagrammes à barres ou des graphiques circulaires dans une présentation, vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer une narration autour des données. Par exemple, le modèle peut générer un texte soulignant que les ventes d’un produit ont constamment augmenté chaque trimestre, en corrélation avec des campagnes de marketing particulières, tandis que les ventes d’un autre produit ont chuté en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement. Cette narration peut servir à rendre les données plus mémorables et peut également contribuer à l’élaboration de stratégies commerciales futures. De tels récits de données peuvent rendre les rapports analytiques beaucoup plus convaincants et plus faciles à comprendre pour les parties prenantes.

Adaptation à différentes plateformes

Dans le paysage numérique multiplateforme d’aujourd’hui, le contenu est rarement cantonné à un seul endroit. Un article de blog peut être transformé en script de podcast, en série de tweets ou même en infographie. C’est là que ChatGPT peut offrir une valeur considérable, adaptant le contenu à différentes plateformes. Prenons un exemple concret : vous venez de rédiger un article de blog complet sur les avantages de l’énergie solaire. Ce contenu unique peut être adapté à différentes plateformes avec l’aide de ChatGPT.

Pour une vidéo YouTube, le modèle peut aider à rédiger un script qui transforme le texte en un ton plus conversationnel adapté à une présentation orale. Pour les extraits de réseaux sociaux, il peut extraire des faits clés ou des informations intéressantes et les recadrer comme des éléments de contenu autonomes. Dans chaque cas, l’information de base reste la même, mais le format et le ton sont optimisés pour le public de la plateforme spécifique. Ce type de stratégie de contenu adaptatif permet non seulement de maximiser la portée, mais aussi de garantir la cohérence du message de la marque sur l’ensemble des plateformes.

Outre le ChatGPT d’OpenAI, des outils d’analyse de données avancés sont également utilisés pour la génération d’idées, ce qui vous permet de télécharger des ensembles de données ou des documents beaucoup plus importants en utilisant, par exemple, Perplexity ou Claude 2. Cette approche tire parti de la puissance du big data et de l’IA pour transformer des documents volumineux et complexes en informations exploitables. En les résumant facilement et rapidement en morceaux d’information plus digestes que vous pouvez traiter et réimporter dans votre IA préférée pour l’analyser plus en profondeur.

Localisation

La localisation va au-delà de la simple traduction ; elle implique l’adaptation du contenu pour le rendre culturellement et linguistiquement approprié à différents publics. Avec la mondialisation croissante, le contenu doit trouver un écho auprès de divers groupes de personnes. Dans ce contexte, ChatGPT peut s’avérer très efficace.

Supposons que vous souhaitiez mener une campagne de marketing dans plusieurs pays. En introduisant le contenu original dans le modèle avec des directives culturelles spécifiques, on peut obtenir des versions adaptées qui tiennent compte non seulement de la langue, mais aussi des expressions, des normes sociales et des sensibilités locales. Par exemple, l’humour qui fonctionne en France peut tomber à plat ou même offenser dans une autre culture. Le modèle peut aider à réécrire ces éléments pour les adapter au public cible. Ce niveau de localisation garantit que le contenu est non seulement compris, mais aussi apprécié, ce qui augmente son impact.

Stratégies de contenu à plusieurs niveaux

Dans un paysage numérique en constante évolution, une approche unidimensionnelle de la création de contenu de ChatGPT est souvent insuffisante. Les marques et les organisations ont besoin d’une stratégie de contenu bien structurée, à plusieurs niveaux, qui fonctionne sur différents canaux afin d’atteindre efficacement leur public cible. ChatGPT peut aider à planifier et à exécuter de telles stratégies complexes. Imaginons qu’une entreprise veuille lancer un nouveau produit ; elle pourrait utiliser le modèle pour définir une stratégie combinant des articles de blog, des mises à jour sur les réseaux sociaux, du contenu vidéo et des campagnes d’e-mailing.

L’IA pourrait générer un calendrier de contenu, suggérer des thèmes qui s’appliquent à plusieurs plateformes, ou même proposer la façon dont les éléments individuels pourraient être liés pour créer un parcours utilisateur plus convaincant. Par exemple, un article de blog pourrait être résumé dans une vidéo attrayante, qui pourrait à son tour être présentée dans une série de tweets, le tout renvoyant finalement le trafic vers la page d’atterrissage du produit.

Documentation technique

Les documents techniques tels que les manuels d’utilisation, la documentation API ou les spécifications des produits sont essentiels, mais souvent complexes et difficiles à créer. ChatGPT peut aider à générer des ébauches pour ce type de contenu technique sur la base des spécifications fournies. Bien que le contenu doive encore être revu par des experts pour en vérifier l’exactitude, le modèle peut accélérer considérablement le processus de rédaction initial.

Au-delà du simple texte, il peut également suggérer des diagrammes ou des représentations de données qui rendraient le document plus compréhensible. Par exemple, étant donné les spécifications clés d’une API logicielle, il peut générer des sections de présentation couvrant l’introduction, l’authentification, les endpoints, la gestion des erreurs, etc., et même fournir des exemples d’extraits de code ou suggérer des aides visuelles telles que des organigrammes pour aider à clarifier les interactions complexes.

Relations publiques et gestion de crise

Les crises de relations publiques sont imprévisibles et nécessitent souvent une communication immédiate et soigneusement élaborée. Dans de tels scénarios à fort enjeu, l’IA peut servir d’outil de rédaction initiale inestimable. Par exemple, si une entreprise est confrontée à une violation de données, il est immédiatement nécessaire de communiquer de manière transparente avec les parties prenantes.

L’intelligence artificielle peut rapidement générer des projets de déclarations ou de communiqués de presse qui reconnaissent le problème, clarifient l’étendue de l’impact et décrivent les mesures prises pour le résoudre. Même si, dans l’idéal, ces projets devraient être revus et affinés par des professionnels des relations publiques, la rapidité avec laquelle ils peuvent être produits permet une communication plus rapide et plus réactive, ce qui est souvent crucial dans les scénarios de crise.

L’utilisation d’outils d’IA pour la création de contenu, l’analyse de données et la génération de contenu pour les réseaux sociaux offre une multitude d’avantages. De la génération d’idées à l’amélioration du contenu, ces outils offrent une approche plus efficace et innovante de la création de contenu ChatGPT.

En tirant parti de la puissance de l’IA, les créateurs de contenu peuvent garder une longueur d’avance dans un paysage numérique en constante évolution. Ils gagnent ainsi un temps précieux et économisent de l’argent.