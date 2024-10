Snapdragon Dev Kit : Le mini PC de Qualcomm ne verra jamais le jour

Qualcomm a annoncé l’arrêt du Snapdragon Dev Kit doté du Snapdragon X Elite pour Windows. La société a déclaré que le produit n’a pas répondu à ses normes d’excellence habituelles.

Le Snapdragon Dev Kit pour Snapdragon X Elite était initialement disponible en pré-commande en mai et devait commencer à être expédié en juin. Il a été conçu pour aider les développeurs à créer des applications pour Windows on Arm. Le kit comprenait un Qualcomm Snapdragon X Elite, un puissant chipset ARM destiné aux ordinateurs portables, ainsi qu’une série de ports et de connexions.

Cependant, le Dev Kit a connu de nombreux retards, et maintenant il a apparemment été complètement annulé. Arrow, le distributeur du Snapdragon Dev Kit, a informé ses clients qu’ils recevraient un remboursement complet de leur achat. La procédure de remboursement devrait prendre jusqu’à 10 jours ouvrables.

Les clients qui ont déjà reçu l’appareil ne sont pas tenus de « retourner le matériel ».

Selon un e-mail d’Arrow partagé par Jeff Geerling, Qualcomm a déclaré que « le produit Developer Kit n’a pas répondu à nos normes d’excellence habituelles et nous vous informons que nous avons malheureusement pris la décision d’interrompre ce produit et son support pour une durée indéterminée ».

Le Snapdragon Dev Kit pour Windows était très attendu

Le Snapdragon Dev Kit proposait des caractéristiques techniques intéressantes :

Processeur Snapdragon X Elite avec 12 cœurs CPU, un GPU de 4,6 TFLOPS et une unité de traitement neuronal de 45 TOPS.

32 Go de mémoire LPDDR5x, un SSD NVMe de 512 Go, quatre ports USB4, deux ports USB 3.2 Type-A, une prise casque, un port Ethernet Gigabit et la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Le Snapdragon Dev Kit était censé offrir aux développeurs une plateforme puissante pour expérimenter Windows on Arm. Même si de nombreux ordinateurs portables équipés des mêmes puces Snapdragon X Elite sont désormais disponibles en magasin, comme la nouvelle Surface Pro et le Lenovo Yoga Slim 7x, il n’y a toujours pas d’ordinateurs de bureau compacts équipés du dernier matériel Snapdragon. Le Windows Dev Kit de Microsoft est une alternative avec une puce Snapdragon plus ancienne, mais il est en rupture de stock sur le site de Microsoft et pourrait ne pas revenir.

Espérons que nous aurons un jour un ordinateur de bureau de type Mac Mini- équipé de la nouvelle puce Snapdragon, et pas seulement une boîte réservée aux développeurs.