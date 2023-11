OpenAI explore les applications éducatives de ChatGPT pour les salles de classe

by

by

OpenAI déclare qu’elle va former une équipe avec la « seule intention » d’intégrer ChatGPT dans la salle de classe en explorant les applications éducatives, comme l’a déclaré le directeur des opérations de la société, Brad Lightcap.

Cette décision intervient après que le cadre supérieur a déclaré, lors de la conférence INSEAD Americas qui s’est récemment achevée, que la plupart des enseignants tentent d’intégrer ChatGPT dans leur programme d’apprentissage et leurs méthodes d’enseignement.

Lightcap a ensuite révélé qu’OpenAI se penchait sur « le problème et que nous mettrions probablement en place l’année prochaine une équipe dans le seul but de le résoudre ».

L’intégration de ChatGPT dans les salles de classe intervient après que l’intelligence artificielle, notamment ChatGPT, a été critiquée pour faciliter la tricherie des étudiants et a même été interdite par plusieurs écoles et districts au début de l’année, rapporte Forbes. « Les enseignants pensaient que c’était la pire chose qui soit jamais arrivée », a déclaré Lightcap.

Cependant, après quelques mois, les enseignants ont commencé à reconnaître la valeur de ChatGPT. Il a ajouté que le Los Angeles Unified School District a été l’un des premiers à interdire ChatGPT et l’IA pour « protéger l’honnêteté académique », mais qu’au début de la nouvelle année scolaire, il a installé son propre bot d’IA spécifique à l’éducation, baptisé « Ed », dans une centaine d’écoles.

La création d’une nouvelle équipe OpenAI s’inscrirait dans le prolongement des efforts déployés par l’entreprise pour intégrer sa technologie dans les salles de classe.

Applications pédagogiques de ChatGPT

Un porte-parole de l’entreprise a écrit dans un e-mail, selon Reuters : « Nous considérons l’IA comme un outil efficace qui peut contribuer à l’apprentissage et à l’éducation, et nous sommes encouragés par les idées des éducateurs sur la manière dont des outils tels que ChatGPT peuvent être utiles ». « Nous nous engageons auprès des enseignants à travers le pays pour les informer des capacités de ChatGPT et de nos travaux en cours pour l’améliorer ».

Cela fait suite à la publication par OpenAI d’un guide officiel destiné aux enseignants qui emploient ChatGPT en classe, comprenant des prompts recommandés, une explication du fonctionnement de ChatGPT et de ses limites, l’efficacité des détecteurs d’IA et les préjugés.

L’article de blog d’OpenAI explique comment plusieurs enseignants utilisent ChatGPT pour créer des « jeux de rôle, des conversations stimulantes » dans lesquels ChatGPT peut jouer le rôle d’un partenaire de débat qui soulignera les faiblesses des arguments des élèves, d’un recruteur qui fera passer un entretien d’embauche, ou d’un nouveau superviseur qui fournira un retour d’information d’une manière spécifique.

L’outil d’IA pourrait également aider à élaborer des quiz, des tests et des plans de cours, et aider les non-anglophones à s’exercer à la conversation et à la traduction.

OpenAI aurait également établi un partenariat avec des organisations éducatives telles que Khan Academy pour développer un tuteur alimenté par l’IA et avec Schmidt Futures pour fournir des bourses aux organisations éducatives dans les quartiers sous-représentés.

Selon Reuters, Andrew Mayne, un ancien employé d’OpenAI qui travaille avec des écoles par l’intermédiaire de son entreprise de conseil en IA Interdimensional, affirme qu’il existe plusieurs possibilités de déployer ChatGPT dans la salle de classe. Il peut s’agir d’un tuteur ou d’un outil qui adapte les informations aux différents styles d’apprentissage des élèves. Il peut aider les enseignants à préparer les programmes scolaires ou être un auxiliaire créatif, par exemple en rédigeant des introductions en vieil anglais lors d’une séance d’histoire médiévale.

Efficacité de l’IA et problèmes dans les salles de classe

Forbes indique que, selon Government Technology, 85 % des personnes qui ont pu comparer le tutorat humain à l’utilisation de l’IA estiment que ChatGPT est plus efficace que le travail avec une personne physique.

Malgré ses divers avantages, d’autres estiment que la promotion du chatbot dans les salles de classe pourrait entraîner des problèmes de protection de la vie privée pour les jeunes.

Dans de nombreux pays, les mineurs sont soumis à des réglementations différentes en matière de protection de la vie privée sur l’Internet. Bien que les utilisateurs doivent avoir plus de 13 ans pour utiliser ChatGPT, et que les parents doivent donner leur autorisation si les utilisateurs ont entre 13 et 18 ans, la plupart des pays n’imposent pas de vérification de l’âge.