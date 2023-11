Google répond à l’annonce d’Apple concernant le support de RCS sur l’iPhone en 2024

Plus tôt dans la journée, j’ai relayé la grande nouvelle de la soirée d’hier : Apple a accepté d’ajouter la prise en charge des Rich Communication Services (RCS) à l’iPhone l’année prochaine. RCS offre la plupart des fonctionnalités d’iMessage, telles que le chiffrement de bout en bout, les accusés de lecture, les indicateurs de frappe, les photos et vidéos de haute qualité et la possibilité d’envoyer des messages plus volumineux. RCS peut être utilisé via une connexion de données mobiles et Wi-Fi. Apple ajoutera également une fonction dans RCS qui permettra aux utilisateurs de partager leur position dans les fils de discussion.

Google, rejoint par Samsung en début d’année, a fait pression sur Apple pour qu’elle ajoute la prise en charge du RCS à l’iPhone. Sans ce support, lorsque les utilisateurs d’Android envoient un message à un utilisateur d’iPhone, ils le font automatiquement par la vieille plateforme SMS qui partage des photos et des vidéos de faible qualité et n’offre pas les fonctionnalités susmentionnées qu’offrent iMessage et RCS.

Selon 9to5Google, dans un communiqué publié hier, Google a déclaré :

Tout le monde mérite de communiquer avec les autres de manière moderne et sécurisée, quel que soit le téléphone utilisé. C’est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’industrie du mobile pour accélérer l’adoption du RCS, et nous sommes heureux de voir Apple faire son premier pas aujourd’hui en adoptant le RCS. Nous nous félicitons de la participation d’Apple à nos travaux en cours avec la GSMA pour faire évoluer RCS et rendre la messagerie plus équitable et plus sûre, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour mettre en œuvre cela sur iOS d’une manière qui fonctionne bien pour tout le monde.

Apple a déjà déclaré qu’il prévoyait d’ajouter RCS en tant qu’option de messagerie distincte que les utilisateurs de l’iPhone pourront utiliser lorsqu’elle sera disponible. Apple prévoit d’ajouter ce support par une mise à jour logicielle qu’elle enverra « dans le courant de l’année prochaine ». Les SMS resteront disponibles en tant qu’option de secours.

Rendez-vous en 2024 !

Apple a qualifié iMessage « d’expérience de messagerie la meilleure et la plus sûre pour les utilisateurs Apple » et a déclaré vouloir travailler avec la GSMA, l’organisation représentant les opérateurs de réseaux mobiles dans le monde entier, afin d’ajouter un chiffrement plus fort à RCS.

Lors de la conférence des développeurs Google I/O en mai, Sameer Samat, vice-président de l’écosystème Android, a déclaré que d’ici la fin de l’année, RCS compterait un milliard d’utilisateurs dans le monde. Samat a également déclaré lors de cet événement : « Nous espérons que tous les systèmes d’exploitation mobiles comprendront le message et adopteront RCS afin que nous puissions tous nous retrouver dans le chat de groupe, quel que soit l’appareil que nous utilisons ». Cela deviendra une réalité dans le courant de l’année prochaine.