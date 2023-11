Le score du benchmark iGPU Intel Meteor Lake Arc fait surface et il est impressionnant !

Par le passé, les performances du GPU intégré dans les processeurs Intel étaient à peine suffisantes pour toute charge de travail à forte intensité graphique. Cependant, Intel a l’intention de changer complètement les choses avec la nouvelle et future architecture Meteor Lake. Comme pour le confirmer, des fuites de scores de benchmark d’un GPU Intel Arc ont trouvé leur apparition en ligne.

Ces résultats proviennent de l’ordinateur portable MSI Prestige 16 AI Evo qui est équipé de l’iGPU. Ils ont été repérés pour la première fois par l’utilisateur X (anciennement Twitter) connu sous le nom de @Benchleaks.

[GB5 GPU] Unknown GPU

CPU: Intel Core Ultra 7 155H (16C 22T)

CPUID: A06A4 (GenuineIntel)

GPU: Intel Arc

API: Open CL

Score: 27249

VRAM: 6.27 GB

Cet ordinateur portable a déjà fait son apparition dans la liste des ordinateurs portables de la 14e génération d’Intel qui a fait l’objet d’une fuite il y a très peu de temps. Le benchmark OpenCL qui a fuité peut être trouvé ici dans la base de données Geekbench. Le processeur testé est le Intel Core Ultra 7 155 H, associé à la carte graphique Intel Arc.

En ce qui concerne le score, cette variante spécifique d’Intel Arc Graphics trouvée sur le 155H a obtenu 27 249 points dans le test OpenCL de Geekbench 5. Pour vous aider, j’ai comparé ce score à celui d’anciens GPU dédiés (série GTX 10/16) de NVIDIA et au très performant GPU 780M d’AMD (scores relevés dans la base de Geekbench) :

Modèle du GPU OpenCL Benchmark Score (Geekbench 5) Intel Arc Graphics 27 249 points AMD Radeon 780M (30W) 28 822 points GTX 1050 Ti 23 818 points GTX 1650 (Max-Q) 38 549 points

Ce n’est pas du tout un mauvais score, surtout pour un processeur de faible puissance. Comme il s’agit d’un Intel Core Ultra 7 155H, le Core Ultra 9 pourrait avoir un GPU Intel Arc encore plus puissant. Le score obtenu ici est suffisant pour surpasser un GPU de milieu de gamme très populaire que NVIDIA a sorti à l’époque, connu sous le nom de GTX 1050 Ti. Avec de telles performances, les ordinateurs portables Intel de la 14e génération dotés d’une carte graphique Arc seront très performants.

Une grosse attente

Les futurs ordinateurs portables avec GPU Intel Arc embarqué et CPU Meteor Lake de la 14e génération offriront des performances satisfaisantes dans les applications de création de contenu et autres charges de travail gourmandes en GPU. Ce GPU ne sera pas non plus si mauvais dans les jeux, car vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit décent pour les jeux légers au minimum. Nous avons déjà vu Intel montrer une démo des nouveaux graphiques Arc, où Forza Horizon 5 maintenait 60 fps à la résolution full HD (1 920 × 1 080 pixels).

La Radeon 780M est toujours meilleure, surtout si elle est présente dans un ordinateur portable avec un TDP plus élevé. Mais comme nous ne savons pas combien le GPU Arc consomme en termes de puissance (W), nous ne pouvons pas encore faire une comparaison précise. C’est pourquoi les scores de la variante Radeon 780M (30W) ont été fournis. On peut constater que le GPU Intel Arc de la 14e génération Meteor Lake est à la hauteur de cette variante spécifique à faible consommation de la 780M.

Intel lancera très prochainement son architecture Meteor Lake avec diverses fonctionnalités innovantes sur ses prochains CPU de 14e génération. L’événement AI Everywhere de la société a déjà été programmé pour le mois prochain. En plus du GPU, Intel apporte également une nouvelle puce NPU à Meteor Lake. Vous pourrez surveiller l’utilisation du NPU dans le gestionnaire de tâches, et il est conçu uniquement pour le traitement de l’IA !