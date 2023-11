Vous pouvez enfin débarrasser votre PC des applications Windows par défaut

Ces changements (et bien d’autres) seront déployés sur le canal Release Preview pour les Windows Insiders en tant que version de mise à jour 23H2. Les changements seront également apportés à Windows 10 (versions 22H2 et 23H2) dans l’EEE d’ici le 6 mars 2024.

Cependant, il y a un hic à ces changements. La possibilité de désinstaller Edge et Bing en particulier est réservée aux ordinateurs vendus dans l’Espace économique européen (EEE). Si cet espace comprend presque tous les pays d’Europe, il n’inclut pas les ordinateurs vendus aux États-Unis, ni ailleurs dans le monde d’ailleurs. Ainsi, même si vous pourrez désinstaller Camera et Photos, les deux grandes applications ne sont pas accessibles aux PC non membres de l’EEE, pour une raison quelconque.

C’est important, car, même si vous avez choisi un autre navigateur par défaut, il y a des situations où Windows 11 vous forcera à utiliser Edge — bien que cela ait changé en Europe. La possibilité de désinstaller Edge résout ce problème. Mais c’est aussi un revirement par rapport à la façon dont Microsoft a géré les applications par défaut en général, surtout si l’on considère l’intensité avec laquelle Microsoft a poussé à l’adoption du navigateur Edge sur les PC sur Windows 11 en particulier. Allez-y et essayez de changer votre navigateur par défaut ou de rechercher « Google Chrome » dans la recherche Bing et voyez ce qui se passe.

Microsoft a publié un article de blog avec tous les détails sur la façon dont elle restera conforme, mais le plus grand changement est la possibilité de désinstaller les applications par défaut . Edge est la principale d’entre elles, mais vous pourrez également désinstaller Camera, Cortana et Photos . Vous pouvez même désinstaller Bing de la recherche sur le Web .