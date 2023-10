Apple testerait iOS 17.0.3 pour résoudre le problème de surchauffe de l’iPhone 15 Pro

Depuis leur lancement il y a un mois, les modèles iPhone 15 Pro ont été victimes de problèmes de surchauffe. Ce problème généralisé a finalement conduit Apple à le reconnaître et à confirmer qu’une mise à jour serait bientôt disponible pour remédier à la situation. Il semble que cette mise à jour soit imminente puisque la firme de Cupertino a commencé à tester une nouvelle mise à jour.

Un rapport de MacRumors suggère qu’Apple teste en interne la mise à jour iOS 17.0.3, qui devrait résoudre les problèmes de surchauffe rencontrés par les utilisateurs d’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Il n’y a pas de détails concernant la mise à jour à venir, mais elle est attendue prochainement, probablement dans une semaine.

Il y a quelques jours, Apple s’est penché sur le problème et a révélé qu’un bug provoquait de graves problèmes de surchauffe sur les modèles iPhone 15 Pro. Il est dit que cela est dû à des applications tierces comme Instagram, Uber, et le jeu de course, Asphalt 9 : Legends. Instagram et Uber ont déjà publié une mise à jour !

Le communiqué indique : « Nous avons identifié quelques conditions pouvant entraîner un fonctionnement plus chaud que prévu de l’iPhone. L’appareil peut sembler plus chaud au cours des premiers jours suivant la configuration ou la restauration de l’appareil en raison de l’augmentation de l’activité en arrière-plan. Nous avons également trouvé un bug dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera corrigé dans une mise à jour logicielle. Un autre problème concerne certaines mises à jour récentes d’applications tierces qui entraînent une surcharge du système. Nous travaillons avec ces développeurs d’applications sur des correctifs qui sont en cours de déploiement ».

Reste à voir quand la mise à jour sera publiée

Il a été précisé que cela n’avait rien à voir avec le cadre en titane des modèles iPhone 15 Pro. Pour rappel, Ming-Chi Kuo avait suggéré que les nouveaux iPhone étaient confrontés à des problèmes de surchauffe en raison d’un système thermique médiocre, résultant de la structure en titane. Il a également été dit qu’une solution possible au problème était d’accélérer le chipset A17 Pro, mais Apple a confirmé que la prochaine mise à jour n’irait pas dans ce sens.

La correction du bug de la mise à jour iOS 17.0.3 devrait également arriver avec la mise à jour iOS 17.1, qui fait actuellement l’objet d’un bêta test. Il reste à voir quand Apple publiera la nouvelle mise à jour logicielle et si elle soulagera ou non les utilisateurs de l’iPhone 15 Pro.