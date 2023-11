watchOS 10.2 va rétablir une fonctionnalité très populaire de l’Apple Watch

L’Apple Watch va rétablir une fonctionnalité populaire qui avait été abandonnée lors du lancement de watchOS 10 en septembre : la possibilité de changer le cadran de la montre d’un simple glissement.

Cette fonctionnalité fait partie de watchOS 10.2, qui devrait sortir le mois prochain. La nouvelle du retour imminent de la fonctionnalité a été partagée par l’utilisateur X Aaron après qu’il l’ait repérée dans watchOS 10 beta 3.

watchOS 10.2 beta 3 adds back the feature that allows you to swipe between watch faces!

This feature was removed in watchOS 10.0 pic.twitter.com/7OWgdMkp72

—Aaron (@aaronp613) November 16, 2023