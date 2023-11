Google Maps vous permet désormais de ne pas vous tromper de train

Les vacances de fin d’année approchent, et c’est généralement à ce moment-là que les autoroutes du pays se remplissent de voitures remplies de personnes qui se rendent chez un parent. C’est donc le moment idéal pour Google Maps d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa célèbre application.

Dans un article de blog, Google explique qu’il met à jour les itinéraires de transport en commun afin de faciliter la recherche du meilleur itinéraire vers votre destination en fonction de différents facteurs, notamment l’heure d’arrivée prévue, le nombre de correspondances (moins il y en a, mieux c’est) et la longueur du trajet. Google Maps propose des filtres qui vous permettent de personnaliser votre voyage ; par exemple, vous pouvez sélectionner le type de transport en commun que vous souhaitez emprunter et réduire la quantité de marche à effectuer une fois que vous descendez du train ou du bus.

L’application Google Maps vous indiquera dans 80 villes du monde, dont Berlin, Boston, Londres, Madrid, New York, Paris, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto, l’emplacement exact des entrées et sorties des stations ou dépôts, le côté de la rue où ils se trouvent, et vous permettra d’afficher un « itinéraire piétonnier clair » vers et depuis la station ou le dépôt. Les mises à jour concernant les transports en commun seront diffusées pour les versions Android et iOS de Google Maps dans les semaines à venir.

La fonction de liste de Google Maps, qui permet de partager avec des amis un lieu que vous avez visité, va faire l’objet d’une nouveauté. Grâce à cette mise à jour, tous les membres de votre groupe peuvent accéder à votre liste et suggérer des lieux qu’ils aimeraient visiter. Vous pouvez voter sur leurs suggestions en laissant un emoji « cœur » si vous aimez une suggestion particulière, ou en laissant un emoji « pouce vers le bas » si la suggestion consiste à visiter un endroit que vous préférez ne pas visiter.

Une collaboration sur la planification d’un voyage

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez planifier un voyage complet à l’aide de Google Maps. La mise à jour des listes commencera à être déployée à l’échelle mondiale sur les appareils iOS et Android dans les semaines à venir.

Une autre nouvelle fonctionnalité de Google Maps vous permet d’ajouter une réaction emoji à n’importe quelle photo, vidéo ou critique publiée par la communauté Google Maps. Vous pouvez même utiliser des réactions de type « mashup » dans certaines circonstances grâce à l’Emoji Kitchen, qui combine deux emoji pour en créer un nouveau. Cette fonctionnalité commence à être déployée aujourd’hui dans le monde entier sur Android et iOS.

Google Maps reste le moyen le plus populaire pour arriver rapidement et en toute sécurité à votre destination, tout en vous indiquant les endroits où manger, où passer la nuit et quoi faire pour vous divertir une fois arrivé à destination.