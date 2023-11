Une nouvelle fuite montre des unités factices du Pixel 8a

Avant même le lancement des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, des informations sur le Pixel 8a ont filtré. Les dernières nouvelles semblent nous donner un aperçu d’une unité factice censée représenter ce à quoi le Pixel 8a pourrait ressembler.

Les sources qui se font appeler No Name et xleaks7 ont partagé des images de ce que l’on pense être des unités factices du Pixel 8a dans un post LinkedIn. En tout, il y a quatre photos qui montrent l’avant, l’arrière et les côtés du prochain smartphone de série A de Google.

On pense que le nom de code est Akita, et des fuites antérieures ont suggéré que l’appareil aurait un design plus arrondi que le Pixel 7a. Ces unités factices en aluminium semblent confirmer cette possibilité.

Les précédentes fuites affirmaient également que le smartphone mesurerait 152,1 x 72,6 x 8,9 mm, ce qui le rendrait légèrement plus mince et plus petit que la dernière génération. Cependant, cette nouvelle fuite indique que les dimensions sont de 153,44 x 72,74 x 8,94 mm. Si cela est vrai, cela signifierait que le Pixel 8a est légèrement plus long, mais toujours plus mince que le Pixel 7a.

L’avant de l’unité factice semble montrer que l’appareil aura toujours une caméra frontale dans un poinçon, ainsi que d’épaisses bordures. À l’arrière, on retrouve la barre de caméra caractéristique du Pixel, deux capteurs et un flash. Sur le côté droit de l’appareil, on retrouve le même bouton d’alimentation et le bouton de volume qui sont apparus sur les autres smartphones Pixel.

Le Pixel 8a de Google sera probablement lancé au cours du premier semestre 2024, tout comme les autres smartphones de la série A de l’entreprise. Cependant, la date de lancement exacte est encore inconnue.