La vidéo 1080p Premium de YouTube est désormais disponible sur un plus grand nombre d’appareils

Bien que cela ne soit pas inédit, il était un peu étrange que les appareils iOS soient les premiers à bénéficier de la vidéo « Premium » 1080p de YouTube. Mais tout est rentré dans l’ordre — « nous avons entendu nos utilisateurs haut et fort », affirme YouTube — puisque les abonnés YouTube Premium peuvent désormais profiter de ces vidéos de meilleure qualité sur les appareils Android, sur les téléviseurs connectés et dans un navigateur Web.

YouTube a annoncé ces nouveaux appareils hier sur son blog officiel.

Vous n’avez toujours rien à faire manuellement pour profiter de l’augmentation du débit, à part débourser un peu d’argent chaque mois. Pour l’instant, cela représente 13 euros pour un compte individuel, ou 24 euros pour les plans familiaux qui permettent à 6 comptes de profiter de l’avantage. Sinon, cela fonctionnera automatiquement si votre connexion réseau est suffisamment bonne et si vos paramètres de visionnage sont verrouillés sur une résolution inférieure.

Le débit amélioré de 1080p n’est pas la seule chose que vous obtiendrez avec YouTube Premium. Le principal argument de vente reste l’expérience YouTube sans publicité avant et pendant les vidéos. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier de l’affichage des publicités. Vous aurez également la possibilité de télécharger des vidéos pour les visionner hors ligne, de lire YouTube en arrière-plan, de reprendre là où vous vous êtes arrêté (désormais disponible sur les téléviseurs intelligents et les tablettes), d’utiliser les « commandes premium » qui vous donnent encore plus de contrôle, et de bénéficier de la prise en charge de l’image dans l’image, pour n’en citer que quelques-unes.

Et un autre avantage de taille : Vous aurez également accès à YouTube Music Premium, ce qui pourrait bien vous éviter de payer séparément pour des services comme Spotify ou Apple Music si vous cherchez à réduire vos abonnements et à économiser quelques dollars.

Le débit amélioré en 1080p vaut-il la peine d’être payé ? Peut-être pas en soi. Mais, ajouter un meilleur débit à tous les autres avantages offerts par YouTube Premium ? La pilule de l’abonnement est un peu moins douloureuse à avaler.