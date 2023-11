Le prototype de l’iPhone 16 Pro est testé avec un poinçon au lieu de la Dynamic Island

L’iPhone 15 n’est pas encore sorti depuis 2 mois, mais des rumeurs circulent déjà sur l’iPhone 16 de l’année prochaine. Selon l’informateur Majin Bu relayé par Wccftech, Apple teste actuellement une version prototype de l’iPhone 16 Pro avec une découpe en forme de poinçon au lieu de la Dynamic Island.

La Dynamic Island a fait ses débuts l’année dernière sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max et se retrouve sur les quatre modèles d’iPhone 15 de cette année.

Apple is testing a iPhone 16 Pro hole punch version, but it may not be finalized. Details will depend on March next year. I guess most likely we won’t see such a version until the iPhone 17 pic.twitter.com/exeo8gWoT0

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) November 10, 2023