Google Drive se dote d’une nouvelle page d’accueil pour les utilisateurs d’Android et d’iOS

Cette refonte est actuellement déployée pour “tous les clients de Google Workspace et les utilisateurs disposant d’un compte Google personnel“. Elle est disponible sur iOS et Android . Cela dit, il s’agit d’un déploiement échelonné, qui peut donc prendre quelques semaines avant d’atteindre tous les utilisateurs.

Désormais, l’onglet “Accueil” de Google Drive (ou la sous-catégorie “Suggestions” pour les utilisateurs de Workspace) affichera une liste condensée des fichiers et documents pertinents. Sans défilement, vous verrez les noms d’environ 10 fichiers, ou plus si vous êtes sur une tablette. Il s’agit d’un changement radical par rapport à l’ancienne présentation, qui contenait de grandes images de prévisualisation des fichiers (quelque peu inutiles) qui occupaient beaucoup trop d’espace à l’écran.

L’application mobile Google Drive ne remportera pas de prix de propreté, mais Google a dévoilé une refonte subtile (et nécessaire) de la page d’accueil de l’application Google Drive . Il est désormais beaucoup plus facile de trouver des fichiers, en particulier pour les clients de Workspace. Cette mise à jour sera déployée sur tous les appareils Android, iPhone et iPad au cours des prochaines semaines.