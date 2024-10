WhatsApp : Contrôlez la synchronisation de vos contacts sur tous vos appareils

WhatsApp poursuit ses efforts pour améliorer la gestion des contacts avec une nouvelle fonctionnalité de synchronisation, actuellement en test sur iOS. Repérée dans la version bêta 24.20.10.76 de WhatsApp pour iOS, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de choisir de synchroniser ou non leurs contacts WhatsApp sur leurs appareils liés.

La synchronisation des contacts « basée sur l’appareil » offre une plus grande flexibilité aux utilisateurs, qui peuvent activer ou désactiver la synchronisation sur chaque appareil lié. Cette option est particulièrement utile pour ceux qui utilisent WhatsApp sur plusieurs appareils, leur évitant de devoir ajouter ou mettre à jour les contacts manuellement sur chaque appareil.

Confidentialité renforcée et protection contre les abus

La nouvelle fonctionnalité de synchronisation des contacts s’accompagne d’une amélioration de la confidentialité. Les utilisateurs peuvent choisir de synchroniser leurs contacts avec le carnet d’adresses de leur téléphone ou de les stocker directement dans WhatsApp.

Si vous désactivez la synchronisation des contacts, vos contacts ne seront plus stockés sur les serveurs de Meta et ne seront pas partagés avec Meta ou d’autres sociétés Meta pour une utilisation externe.

WhatsApp a également renforcé la sécurité de la gestion des contacts en utilisant des hachages cryptographiques pour chaque contact. Ce système permet de détecter les modifications inhabituelles dans les carnets d’adresses, sans pour autant suivre ou comparer les numéros individuels, garantissant ainsi la confidentialité des utilisateurs tout en permettant à WhatsApp d’identifier les potentiels abus.

Disponibilité

La fonctionnalité de synchronisation des contacts sera disponible sur iOS et Android une fois officiellement lancée. Avec cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp offre une gestion des contacts plus flexible, plus sécurisée et plus respectueuse de la vie privée, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs qui jonglent avec plusieurs appareils.