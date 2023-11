Utiliser GPT-4 Turbo et GPT pour créer des applications d’IA de nouvelle génération

OpenAI a récemment introduit un modèle avancé appelé GPT-4 Turbo ainsi qu’une multitude d’autres améliorations et services, dont la création de nouveaux GPT. Ces GPT ont été spécifiquement créés pour permettre à quiconque de créer des modèles d’IA personnalisés pour une grande variété d’applications différentes et de les vendre sur le futur GPT Store. Ce système innovant de création de modèles d’IA constitue une étape importante vers le développement d’agents d’IA capables d’effectuer des tâches en votre nom.

Bien que ces agents d’IA ne soient pas totalement autonomes, ils représentent une avancée majeure vers la création d’entités d’IA complètement indépendantes, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’industrie de l’IA.

Il convient également de mentionner qu’à la fin de la toute première conférence des développeurs de l’OpenAI, le PDG de l’OpenAI, Sam Altman, a déclaré : « Ce que nous avons lancé aujourd’hui va paraître bien pittoresque par rapport à ce que nous sommes en train de créer pour vous aujourd’hui ». Ce qui laisse supposer que des fonctionnalités d’IA plus étonnantes et plus autonomes sont à venir.

Le modèle GPT-4 Turbo est un élément clé de la mission plus large de l’OpenAI qui consiste à rendre la technologie de l’IA accessible à un plus grand nombre. Pour soutenir cet objectif, OpenAI a lancé une boutique d’applications d’IA, une plateforme où vous pouvez vendre vos chatbots d’IA. Cette plateforme en ligne a été soigneusement conçue pour être conviviale et permettre aux personnes n’ayant pas de connaissances en codage ou en apprentissage automatique de créer et de déployer facilement des agents d’IA.

Construire des applications GPTs

L’API OpenAI est l’interface principale pour interagir avec les modèles d’IA d’OpenAI. Cette API vous permet d’interagir avec les modèles d’IA, ce qui facilite la création d’agents d’IA, l’utilisation d’analyses avancées et même la génération d’images à l’aide de l’IA, comme avec la fonction innovante de génération d’images Dall-E 3. L’une des autres caractéristiques du modèle GPT-4 Turbo est sa capacité à s’intégrer en douceur avec des services tiers. Par exemple, vous pouvez utiliser Zapier, un populaire outil d’automatisation, pour créer des workflows automatisés ou « Zaps » qui incluent vos agents d’IA. Cette intégration vous permet d’automatiser des tâches et des processus, libérant ainsi votre temps pour d’autres activités.

L’introduction de GPT-4 Turbo et de la boutique d’applications d’IA devrait avoir un impact significatif sur différents secteurs.

Dans le commerce électronique, par exemple, les bots d’IA peuvent être utilisés pour automatiser des tâches telles que le service client ou la gestion des stocks, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité. Sur les réseaux sociaux, les chatbots d’IA peuvent automatiser les posts ou interagir avec les abonnés, changeant ainsi la façon dont les entreprises communiquent avec leur public. Dans le domaine de l’éducation, les modèles d’IA tels que Chad GPT peuvent agir comme des mentors d’IA, fournissant un soutien d’apprentissage personnalisé aux étudiants et transformant l’expérience d’apprentissage.

GPT-4 Turbo

GPT-4 Turbo est le modèle de dernière génération d’OpenAI. Il est plus performant, dispose d’une mise à jour des connaissances jusqu’en avril 2023 et introduit une fenêtre contextuelle de 128 ko (l’équivalent de 300 pages de texte dans une seule invite). Le modèle est également 3 fois moins cher pour les jetons d’entrée et 2 fois moins chers pour les jetons de sortie que le modèle GPT-4 d’origine. Le nombre maximum de jetons de sortie pour ce modèle est de 4096.

Outre ces caractéristiques, les récents développements de l’OpenAI ont également des implications pour le domaine de l’apprentissage automatique. Le modèle GPT-4 Turbo comprend un système de mémoire qui lui permet d’apprendre de ses expériences passées et d’améliorer ses performances au fil du temps. Ce modèle dispose également d’un interpréteur de code qui lui permet de comprendre et d’exécuter du code, une fonctionnalité qui pourrait potentiellement transformer le domaine de la programmation alimentée par l’IA.

Les récentes avancées de OpenAI peuvent également être utilisées dans le domaine de l’analyse avancée. En utilisant l’IA pour analyser de grands ensembles de données, les entreprises et les chercheurs peuvent découvrir des informations qu’il serait difficile, voire impossible, de trouver avec des méthodes traditionnelles. Par exemple, une application alimentée par l’IA pourrait examiner les messages des réseaux sociaux pour identifier les tendances dans le comportement des consommateurs, ou analyser les données financières pour prédire les tendances du marché, fournissant ainsi des informations précieuses pour la prise de décision.

Le lancement par OpenAI du modèle GPT-4 Turbo et de la boutique d’applications d’IA représente une avancée significative dans le domaine de l’IA. En permettant aux utilisateurs de créer des agents d’IA et de les vendre sur une plateforme conviviale, OpenAI rend la technologie de l’IA plus accessible. De plus, en s’intégrant à des services tiers et en utilisant des techniques avancées d’apprentissage automatique, ces développements ont le potentiel de transformer divers secteurs, du commerce électronique à l’éducation, marquant ainsi une nouvelle phase dans l’application de l’IA.