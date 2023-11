Kuo publie ses prévisions pour l’iPad en 2024, qui incluent un deuxième iPad Air à écran plus grand

L’analyste s’attend à ce que les ventes des nouvelles tablettes OLED iPad Pro atteignent 6 à 8 millions d’unités en 2024 , ce qui serait légèrement inférieur aux livraisons des modèles actuels d’iPad Pro. Kuo attribue cette situation à la possibilité d’un prix plus élevé pour les tablettes iPad Pro OLED et à une éventuelle cannibalisation par le nouveau modèle iPad Air de 12,9 pouces.

En fonction de la manière dont Apple fixe le prix de la série iPad Air, il pourrait augmenter le prix des tablettes OLED iPad Pro afin de maintenir le même écart de prix entre les deux gammes. Selon Kuo, cela ne se produirait que si le prix de l’iPad Air de 10,9 pouces reste inchangé et que le nouveau modèle 12,9 pouces est beaucoup plus cher que le plus petit.

Selon l’analyste, plus tard au cours du premier trimestre, ou au cours du deuxième trimestre, Apple commencera la production de masse de deux modèles d’iPad Pro mis à jour . Tous deux seront dotés d’écrans OLED, d’un facteur de forme amélioré et fonctionneront avec le puissant chipset M3 de 3 nm sous le capot. Alors qu’Apple espérait démarrer la production de ces tablettes au début du premier trimestre, des problèmes de production avec les panneaux OLED ont entraîné un retard. Kuo ajoute que les écrans OLED utiliseront le même fond de panier LTPO que celui utilisé pour les iPhone 15 Pro.

Selon Kuo, il faut s’attendre à ce qu’Apple fabrique deux tablettes iPad Air au cours du premier trimestre 2024. Un modèle sera doté d’un écran de 10,9 pouces, tandis qu’une nouvelle tablette iPad Air plus grande sera lancée . Cette dernière sera dotée d’un écran de 12,9 pouces et d’un fond de panier en oxyde, la même technologie que celle utilisée sur l’iPad Pro mini-LED de 12,9 pouces. Bien que Kuo ne le mentionne pas spécifiquement, les nouveaux modèles d’iPad Air pourraient tous deux être équipés du chipset M2, une mise à niveau par rapport au M1 qui équipe la tablette iPad Air (2022).